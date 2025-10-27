Kärntner Landeswerbepreis CREOS: VÖZ und Martin-Daniel Thamer für ADGAR-Animationen prämiert

Wien (OTS) -

Am 24. Oktober 2025 wurde im Congress-Center Villach im Rahmen einer glanzvollen Gala der siebte Kärntner Landeswerbepreis CREOS unter dem Motto „Futuready“ verliehen. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Kärnten die innovativsten und handwerklich herausragendsten Werbekampagnen und Sujets und holt die kreativen Köpfe dahinter vor den Vorhang.

In der Kategorie „Bewegtbild“, die von der Fachgruppe Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten patroniert wird, wurden der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und der Kärntner Animationsexperte Martin-Daniel Thamer (Intermedia) mit dem CREOS in Gold ausgezeichnet. Prämiert wurde das Designkonzept „Roy“ im Stile der Pop-Art-Legende Roy Lichtenstein, das Thamer für die diesjährige Verleihung des VÖZ-Werbepreises ADGAR umgesetzt hatte.

Vielfach preisgekrönte Animationen

Für den VÖZ nahm Vorstandsmitglied Helmut Schoba, Geschäftsführer der VGN Medien Holding und Vorsitzender des Boards Werbemarkt im VÖZ, den Preis entgegen. „Die innovativen visuellen Konzepte von Martin-Daniel Thamer begleiten uns beim ADGAR seit vielen Jahren und sind ein wahres Highlight der jährlichen Gala“, so Helmut Schoba. „Wir freuen uns daher sehr, dass diese kreative Leistung auch den Jurys anderer Werbepreise auffällt und völlig verdient ausgezeichnet wird.“

Bereits seit dem Jahr 2009 gestaltet Martin-Daniel Thamer für die ADGAR-Gala des VÖZ jene Animationen, die auf die einzelnen Preiskategorien hinweisen. Nicht zum ersten Mal wurde er dafür auch selbst mit Preisen bedacht: So holte er bereits 2023 Gold in der Kategorie Bewegtbild beim CREOS, beim Bundeswerbepreis Austriacus der International Advertising Association (IAA) wurde er 2022 mit Bronze ausgezeichnet.