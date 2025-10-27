  • 27.10.2025, 12:50:32
  • /
  • OTS0077

Kärntner Landeswerbepreis CREOS: VÖZ und Martin-Daniel Thamer für ADGAR-Animationen prämiert

Designkonzept „Roy“ von Animationsspezialist Martin-Daniel Thamer siegreich in der Kategorie „Bewegtbild“ – Vorstandsmitglied Helmut Schoba nimmt Auszeichnung entgegen

Wien (OTS) - 

Am 24. Oktober 2025 wurde im Congress-Center Villach im Rahmen einer glanzvollen Gala der siebte Kärntner Landeswerbepreis CREOS unter dem Motto „Futuready“ verliehen. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Kärnten die innovativsten und handwerklich herausragendsten Werbekampagnen und Sujets und holt die kreativen Köpfe dahinter vor den Vorhang.

In der Kategorie „Bewegtbild“, die von der Fachgruppe Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten patroniert wird, wurden der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und der Kärntner Animationsexperte Martin-Daniel Thamer (Intermedia) mit dem CREOS in Gold ausgezeichnet. Prämiert wurde das Designkonzept „Roy“ im Stile der Pop-Art-Legende Roy Lichtenstein, das Thamer für die diesjährige Verleihung des VÖZ-Werbepreises ADGAR umgesetzt hatte.

Vielfach preisgekrönte Animationen

Für den VÖZ nahm Vorstandsmitglied Helmut Schoba, Geschäftsführer der VGN Medien Holding und Vorsitzender des Boards Werbemarkt im VÖZ, den Preis entgegen. „Die innovativen visuellen Konzepte von Martin-Daniel Thamer begleiten uns beim ADGAR seit vielen Jahren und sind ein wahres Highlight der jährlichen Gala“, so Helmut Schoba. „Wir freuen uns daher sehr, dass diese kreative Leistung auch den Jurys anderer Werbepreise auffällt und völlig verdient ausgezeichnet wird.“

Bereits seit dem Jahr 2009 gestaltet Martin-Daniel Thamer für die ADGAR-Gala des VÖZ jene Animationen, die auf die einzelnen Preiskategorien hinweisen. Nicht zum ersten Mal wurde er dafür auch selbst mit Preisen bedacht: So holte er bereits 2023 Gold in der Kategorie Bewegtbild beim CREOS, beim Bundeswerbepreis Austriacus der International Advertising Association (IAA) wurde er 2022 mit Bronze ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt

Verband Österreichischer Zeitungen
Michaela Reisinger, BA
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 664 33 29 411
E-Mail: michaela.reisinger@all-media.at
Website: https://voez.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VOZ

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright