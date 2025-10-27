  • 27.10.2025, 12:24:32
Handel der Zukunft: hobex wächst stark und investiert in KI-gestützte Einkaufslösungen

Erfolgreiches Geschäftsjahr mit einem Plus von 15 % auf 13 Milliarden Euro Zahlungsvolumen abgeschlossen. Positionierung als Payment-Spezialist für KI-gesteuerten Handel

Salzburg (OTS) - 

Der österreichische Qualitätsanbieter für bargeldlosen Zahlungsverkehr hobex blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Mit einem abgewickelten Zahlungsvolumen von 13 Milliarden Euro konnte das Unternehmen seine Bilanz des Vorjahres um 15 Prozent übertreffen. Besonders stark zeigten sich die Kernsegmente Restaurant, Beherbergung, System- und Großgastronomie, körpernahe Dienstleistungen sowie der Bekleidungshandel.

Neben dem kräftigen Ausbau seiner etablierten Märkte richtet der Salzburger Payment-Spezialist seinen Blick bereits auf die nächste Transformation: den Einzug von KI in den Kaufprozess. „Wir stehen an der Schwelle zu einer völlig neuen Handelslogik", erklärt hobex-CEO Michael Bratl. „In Zukunft werden nicht mehr nur Menschen einkaufen – sondern auch digitale Assistenten. Künstliche Intelligenz wird für uns Produkte suchen, auswählen und bezahlen. Das verändert, wie Handel grundlegend funktioniert." ...

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/hobex

Aleksandra Nagele, +43 676 842255165, aleksandra.nagele@hobex.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WND

