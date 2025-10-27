Aviso: PK „Der Wolf in Österreich - Studie Lebensraum und Konfliktpotenzial“ mit BM Totschnig, LH-Stv. Geisler und Studienautorin Hatlauf

Wien (OTS) -

Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig, der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und die Studienautorin Jennifer Hatlauf laden ein zur Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie „Lebensraum und Konfliktpotenzial“ zum Thema Wolf sowie aktueller Zahlen, Daten und Fakten. Das Forschungsprojekt der BOKU im Auftrag des BMLUK hat untersucht, in welchen Regionen Wölfe ökologisch gesehen gut leben könnten und wo Konflikte mit Menschen aufgrund verschiedener Faktoren möglich wären.



Wann: Mittwoch, 29. Oktober 2025, um 09:30 Uhr



Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Mittwoch Früh unter presse@bmluk.gv.at und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.