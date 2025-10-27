Sportlicher und Quoten-Jubel beim Ski-Weltcup-Auftakt im ORF

Wien (OTS) -

Rundum gelungener Ski-Weltcup-Auftakt im ORF: Bis zu 666.000 Ski-Fans sahen am 25. Oktober 2025 den Sieg von Julia Scheib in Sölden und damit den ersten RTL-Sieg der ÖSV-Damen seit fast zehn Jahren. Im Schnitt ließen sich den entscheidenden zweiten Durchgang 530.000 bei 53 Prozent Marktanteil nicht entgehen, in den jungen Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 Jahre wurden Marktanteile von 56 bzw. 75 Prozent erreicht. Damit war dieses Rennen der meistgesehene Sölden-Riesenslalom der Damen seit 2003.

Das Comeback von Marco Schwarz am Stockerl beim Riesenslalom der Herren am 26. Oktober sahen in Durchgang zwei bis zu 804.000 Skifans und im Schnitt 724.000 bei 51 Prozent Marktanteil (48 Prozent bzw. 55 Prozent MA in den jungen Zielgruppen).

Weiter mit Ski-Weltcup im ORF geht es am 15. und 16. November mit den Damen- bzw. Herren-Slalombewerben in Levi.

Auch die ORF-Video-Streams vom Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden wurden laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) stark abgerufen: Die Live-Streams und Videos-on-Demand kamen am 25. und 26. Oktober in Österreich zusammen auf bisher insgesamt mehr als 380.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,3 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 10 Millionen Minuten. Top-Live-Stream war der Riesenslalom der Herren (zweiter Durchgang) am 26. Oktober mit einer Durchschnittsreichweite von 37.400.