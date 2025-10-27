  • 27.10.2025, 11:50:32
„ZIB Talk“ mit Simone Stribl: „Hohes Gut Staatsbürgerschaft: Wer soll dazugehören?“

Am 28. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Rund jeder fünfte Einwohner bzw. jede fünfte Einwohnerin Österreichs besitzt keine österreichische Staatsbürgerschaft. Im Vergleich mit anderen EU-Staaten gilt Österreich als besonders streng bei den Einbürgerungsvorschriften. Sind die hohen Anforderungen notwendig, um den Wert der Staatsbürgerschaft zu schützen? Oder ist es an der Zeit, einen großen Teil der Bevölkerung nicht mehr von zentralen Mitwirkungsmöglichkeiten wie dem allgemeinen Wahlrecht auszuschließen? Darüber diskutieren am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Alma Zadić
stv. Klubobfrau Die Grünen

Michael Schilchegger
Verfassungssprecher FPÖ

Laura Sachslehner
Autorin, ehem. ÖVP-Generalsekretärin

Olga Kosanović
Regisseurin

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH
