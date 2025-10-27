Lotto: 1,2 Millionen Euro für Solo-Sechser gehen ins Burgenland

Wien (OTS) -

Es war am Sonntag eine ganz normale Lotto Runde mit der garantierten Gewinnsumme von 1,2 Millionen Euro, und eine Burgenländerin bzw. ein Burgenländer nutzte sie, um in den Kreis der Lotto Millionär:innen zu treten. Der Solo-Sechser gelang dabei mit dem System 2/06 (also mit zwei Bank- und sechs Wahlzahlen), und dieses System sorgte auch noch für acht Fünfer und sechs Vierer, was einen Zusatzgewinn von rund 10.500 Euro ergab.

Drei Spielteilnehmer:innen – je eine:r aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark – tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 81.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus endete die Sonntagsziehung ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, womit 39 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 6.700 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Ebenfalls ohne Gewinn im ersten Rang ging die Joker Ziehung zu Ende. Hier wartet also am Mittwoch ein Jackpot, bei dem es um rund 350.000 Euro gehen wird.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Hube-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 26. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.