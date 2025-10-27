  • 27.10.2025, 11:27:32
  • /
  • OTS0068

Lotto: 1,2 Millionen Euro für Solo-Sechser gehen ins Burgenland

Jackpot beim Joker – rund 350.000 Euro warten

Wien (OTS) - 

Es war am Sonntag eine ganz normale Lotto Runde mit der garantierten Gewinnsumme von 1,2 Millionen Euro, und eine Burgenländerin bzw. ein Burgenländer nutzte sie, um in den Kreis der Lotto Millionär:innen zu treten. Der Solo-Sechser gelang dabei mit dem System 2/06 (also mit zwei Bank- und sechs Wahlzahlen), und dieses System sorgte auch noch für acht Fünfer und sechs Vierer, was einen Zusatzgewinn von rund 10.500 Euro ergab.

Drei Spielteilnehmer:innen – je eine:r aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark – tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 81.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus endete die Sonntagsziehung ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, womit 39 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 6.700 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Ebenfalls ohne Gewinn im ersten Rang ging die Joker Ziehung zu Ende. Hier wartet also am Mittwoch ein Jackpot, bei dem es um rund 350.000 Euro gehen wird.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Hube-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 26. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH

Günter Engelhart
Telefon: +43 (1) 79070 - 31910

Christopher Reisinger
Telefon: +43 (1) 79070 - 31933

Gerlinde Wohlauf
Telefon: +43 (1) 79070 - 31920

Website: https://www.lotterien.at, https://www.win2day.at,
https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright