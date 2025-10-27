  • 27.10.2025, 11:02:02
Achtelfinale im UNIQA ÖFB Cup: Konferenz & zwei Spiele live in ORF SPORT + und in ORF 1

Am 28. Oktober Dreier-Konferenz in OSP, am 29. Oktober Admira – Sturm Graz und St. Pölten – Rapid in ORF 1

Zum Auftakt des Achtelfinales des UNIQA ÖFB Cups kommt es am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, beim Match Blau-Weiß Linz – Hartberg zu einem Duell zweier Bundesligisten. Dieses Spiel sowie die beiden Begegnungen zwischen 2. Liga und Bundesliga – Stripfing/Weiden gegen LASK und Kapfenberg 1919 gegen SCR Altach – zeigt ORF SPORT + in einer Konferenzübertragung live.

Ebenfalls 2. Liga gegen Bundesliga heißt es bei zwei Spielen am Mittwoch, dem 29. Oktober, in ORF 1: Admira Wacker hat den Meister Sturm Graz zu Gast. Danach empfängt der klare Spitzenreiter der 2. Liga St. Pölten den SK Rapid aus Wien.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF 1:

Dienstag, 28. Oktober, 20.15 Uhr, OSP: Konferenz mit Blau-Weiß Linz – Hartberg (Kommentator Dietmar Wolff), Stripfing/Weiden – LASK (Kommentator Oliver Polzer) und Kapfenberg 1919 – SCR Altach (Kommentator Michael Pinter)
Moderator Rainer Pariasek, Experte Herbert Prohaska, alle Spiele live auf ORF ON

Mittwoch, 29. Oktober, 17.50 Uhr, ORF 1: Admira Wacker – Sturm Graz
Kommentator Dietmar Wolff, Co-Kommentator Michael Liendl, Experte Herbert Prohaska, Moderator Rainer Pariasek

Mittwoch, 29. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1: SKN St. Pölten – SK Rapid
Kommentator Michael Bacher, Co-Kommentator Roman Mählich, Experte Helge Payer, Moderator Rainer Pariasek

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

