BURGER KING® Österreich passt an: nach Einführung des Haferdrinks von Oatly bleibt auch Kuhmilch im Angebot

Gäste haben bei BURGER KING® die Wahl zwischen Oatly Haferdrink und klassischer Kuhmilch.

Wien (OTS) - 

BURGER KING® ist in Österreich Pionier für Plant-Based-Produkte im Bereich der Quick Service Restaurants. Mit der Einführung des Oatly Haferdrinks Baristamatic hat die Restaurantkette ihr nachhaltiges, pflanzenbasiertes Sortiment erweitert. Die Resonanz in den ersten Tagen der Einführung ist überwältigend positiv, trotzdem haben viele Gäste den Wunsch, ihren Kaffee mit Kuhmilch zu genießen. Bei BURGER KING® fließen die Präferenzen der Gäste laufend in die Weiterentwicklung und Gestaltung des Angebots ein. Deswegen wird es künftig sowohl die pflanzliche Option von Oatly also auch Kuhmilch aus österreichischer Produktion in den 63 Restaurants in Österreich geben.

„Die Verstärkung des Kaffeesegments mit dem Haferdrink des Marktführers Oatly ist ein weiterer wesentlicher Schritt zur Vervollständigung unserer bereits bestehenden pflanzenbasierten Produktalternativen im Burger-Bereich und des Ausbaus unserer Führerschaft in diesem Marktsegment in Österreich. Bei BURGER KING® ist aber der Gast König und wir orientieren unser Angebot immer nach den Präferenzen unserer Gäste, sowohl bei Speisen als auch Getränken“, betont Hartmut Graf, CEO des österreichischen BURGER KING® Masterfranchisenehmers The Eatery Group.

Weitere Informationen auf burgerking.at, Facebook und Instagram

+++ BILDMATERIAL +++

Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

