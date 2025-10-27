SPAR ruft vorsorglich „SPAR ASIA Mungobohnenkeimlinge 150g“ zurück

Salzburg (OTS) -

Bei den „SPAR ASIA Mungobohnenkeimlinge 150g“ wurde eine mikrobiologische Kontamination festgestellt. Aus diesem Grund ruft SPAR vorsorglich alle „SPAR ASIA Mungobohnenkeimlinge 150g“ zurück. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Kund:innen werden aufgefordert die „SPAR ASIA Mungobohnenkeimlinge 150g“ nicht zu konsumieren. Alle anderen ASIA-Produkte der SPAR-Qualitätsmarke beziehungsweise anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Alle Kund:innen, die besagtes Produkt gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- oder INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.

Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.