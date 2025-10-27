Öffentlicher Produktrückruf Evergreen BIO MUNGBOHNENSPROSSEN 200G/500G/1000G

Oeynhausen (OTS) -

Der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes folgende Produkte aus dem Handel zurück:



BIO Mungbohnensprossen 200g/500g/1000g, Mindesthaltbarkeitsdatum: Alle MHD vor und bis inklusive 31.10.2025

Bei einer Routineuntersuchung konnte eine mikrobiologische Kontamination im betroffenen Produkt mit VTEC/STEC nachgewiesen werden. Wegen einer möglichen mikrobiologischen Kontamination wird vor dem Verzehr der genannten Produkte abgeraten. Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Die Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Evergreen Agrarprodukte GmbH unter Tel.: 02252/ 85330 (Mo-Fr 09:00 – 16:00) oder per Mail unter service@evergreen-food.com

Der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten..