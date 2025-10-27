Wien (OTS) -

ZGONC setzt auf das Flugblatt – und die Österreicher:innen geben uns Recht

Während viele Händler ihre Printwerbung zurückfahren, setzt ZGONC konsequent auf das klassische Flugblatt – und erhält dafür breite Zustimmung von der Bevölkerung. Eine aktuelle, repräsentative IMAS-Studie bestätigt, was ZGONC seit Jahrzehnten weiß: Das Flugblatt wirkt.

Mit einer Auflage von knapp 3 Millionen Stück pro Flugblatt und 23 Ausgaben pro Jahr bleibt das ZGONC-Flugblatt eines der auflagenstärksten Werbemittel Österreichs. Zweimal monatlich wird es über die Österreichische Post CO₂-neutral im KUVERT zugestellt – mit recyceltem Papier und höchsten Umweltzertifikaten in der Produktion inklusive.

Warum ZGONC am Flugblatt festhält:

72% der ZGONC-Käufer:innen können durch das Flugblatt direkt erreicht werden

2/3 der österreichischen Bevölkerung über 60 Jahre wird über das Post KUVERT direkt erreicht

Rund die Hälfte der vom IMAS-Institut befragten Personen können über das Post KUVERT direkt erreicht werden, trifft also entweder eine Vorselektion und schaut somit nur bestimmte Flugblätter an (33%) oder blättert alle Flugblätter durch (22%)

1/3 der Zielgruppe plant aktiv den Einkauf anhand der ZGONC Flugblatt-Aktionen

Mehr als 1/5 der österreichischen Bevölkerung blättert alle Flugblätter im Post KUVERT durch

Flugblätter werden im Zeitvergleich immer bewusster konsumiert

Erwartungshaltung an Flugblätter: gute Sichtbarkeit der Preise und Aktionen und gute Produkterklärung – gute Sichtbarkeit der Preise (55%), gute Sichtbarkeit der Aktionen (51%), gute Produkterklärung (46%), gute Gliederung und Übersichtlichkeit (45%) sowie ansprechende Fotos und Bilder und ein handliches Format (je 43%)

62 % der Befragten sagen: „Das Flugblatt zeigt verständlich, worum es geht.“

Emotional verankert & rational wirksam

Für viele ist das Flugblatt mehr als Werbung – es ist ein fixer Bestandteil der Einkaufsplanung. Die Studie zeigt, dass die ZGONC-Zielgruppe das Flugblatt aktiv liest, ihm vertraut und sich davon zum Kauf inspirieren lässt.

Nachhaltigkeit & Tradition vereint

Die Zustellung erfolgt über die Österreichische Post emissionsarm im KUVERT, das bei der Mehrheit der Österreicher:innen bewusst geöffnet wird. Gedruckt wird auf recyceltem Papier, und die Produktion erfüllt die höchsten Umwelt-Zertifikate. Für ZGONC steht fest: Werbewirksamkeit und Umweltschutz schließen sich nicht aus.

Ein Modell mit Zukunft

„Unser Flugblatt ist nicht nur Teil unserer DNA – es ist auch wirtschaftlich unverändert stark“, erklärt Robert Einsiedl, Marketingleiter von ZGONC. „In einer Zeit, in der Vertrauen, Information und Orientierung wichtiger sind denn je, liefert das Flugblatt einen unschlagbaren Mehrwert.“

Über ZGONC

Die ZGONC Handel GmbH mit der Zentrale im 3. Wiener Gemeindebezirk umfasst aktuell 38 Standorte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten und Salzburg. ZGONC ist das echte, österreichische Fachgeschäft für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte, in dem ca. 600 Mitarbeiter:innen ihr Wissen und ihre Erfahrung mit Werkzeugen und Maschinen tagtäglich an die Kund:innen weitergeben. Auch in den Bereichen Akku-Geräte sowie KFZ- und Werkstatt-Zubehör finden Kundinnen und Kunden bei ZGONC alles was sie brauchen. Werte wie Qualität zu Top-Preisen, eine fundierte Fachberatung und die "5 Jahre ZGONC Garantie auf Alles", stehen an oberster Stelle und machen das Traditionsunternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1957 so erfolgreich. Alle Infos auf: www.zgonc.at

Über die Österreichische Post AG

Digital oder analog – die Österreichische Post AG bietet maßgeschneiderte Werbelösungen für jede Anforderung. Physische Flugblätter und das Top-Werbemedium „Das Kuvert“ erreichen nahezu 45 Prozent Reichweite. Die digitale Prospekt- und Aktionsplattform „Aktionsfinder“ verzeichnet monatlich rund zwei Millionen Besuche. Aktionsfinder „Digilet“ optimiert Online-Prospekte für Smartphones und Tablets. Direct Mailings und Dialogmarketing-Lösungen sorgen für personalisierte Kund*innenkommunikation. Das E-Mail-Marketing-Service erreicht mittels Adresspool von Post-Konsument*innen und Partner*innen über fünf Millionen E-Mail-Adressen. Mit ihrem eigenen Digital Out-of-Home-Netzwerk (DOOH) „Post Werbefenster“ in frequenzstarken Filialen sowie mit freistehenden DOOH-Stelen und Premium-Großwerbeflächen baut die Österreichische Post AG ihr digitales Portfolio stetig aus. Alle Infos auf: post.at/werben