SPÖ-Sidl: Klimaschutz ist Europas große Jobchance

Auch die jüngsten Nachrichten über den CO₂-Anstieg in der Atmosphäre zeigen, dass die EU keine Zeit mehr verlieren darf, um im Klimaschutz voranzukommen. Für SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl steht dabei fest, dass die EU hier nicht nur vor einer großen Herausforderung, sondern auch vor einer riesigen Chance für die Zukunft steht: "Europa hat es jetzt in der Hand, unsere Arbeitsplätze und damit auch unseren Wohlstand für die nächsten Jahrzehnte abzusichern. Durch gezielte Forschung und Entwicklung in nachhaltigen Technologien schaffen wir nicht nur neue Möglichkeiten für den Klimaschutz - damit haben wir auch die Chance wieder mehr in der EU zu produzieren, wieder bei Forschung und Entwicklung die Nummer 1 zu werden und damit Beschäftigung nicht nur abzusichern, sondern auszubauen."

Für Sidl steht fest, dass Europa im internationalen Wettbewerb nur eine Chance hat, wenn in der EU "besser, nachhaltiger und innovativer" produziert wird. "Unser bisheriger Technologievorsprung hat wie ein Schutzschirm für unsere Industrie gewirkt. Den müssen wir jetzt wieder ganz gezielt mit ökologischen Technologien neu ausbauen", so Sidl, der hier ein "vernünftiges und gleichzeitig kraftvolles Vorangehen" der EU einfordert und für einen Klimaschutz eintritt, der wirklich im Alltag der Menschen ankommt: "Der Klimawandel ist auch eine soziale Frage - deshalb braucht guter Klimaschutz ein starkes soziales Fundament. Die EU muss jetzt die richtigen Weichen stellen und durch gezielte Förderungen unserer Industrie und unserer Regionen auch aus unseren ländlichen Regionen wieder einen guten Platz zum Leben und zum Arbeiten machen. Das sorgt für kurze Wege und das spart Lebenszeit und CO₂."