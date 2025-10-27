- 27.10.2025, 10:00:39
Weihnachtliche Geschenke, nicht nur für leidenschaftliche Gärtner:innen
Von der City-Terrasse bis zum Landgarten: Diese Geschenke bringen Freude ins Freie
„Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie den Alltag im Garten erleichtern – ganz gleich, ob jemand mit Leidenschaft gärtnert oder einfach nur einen gepflegten Außenbereich genießen möchte. Gerade zu Weihnachten sind praktische Lösungen gefragt, die Freude bereiten und wirklich nützlich sind“
Mit Beginn der Vorweihnachtszeit rückt die Frage nach passenden Geschenkideen in den Fokus – gefragt sind Dinge, die nicht nur gut aussehen, sondern auch im Alltag überzeugen. Besonders beliebt sind Präsente, die persönliche Interessen aufgreifen und gleichzeitig einen praktischen Nutzen bieten. So ist Weihnachten die Zeit, in der wir unseren Liebsten eine Freude machen können – auch jenen, die ihren Garten nicht unbedingt als Hobby, sondern als Ort der Entspannung und des Rückzugs sehen. Für viele Menschen ist der Außenbereich ein wichtiger Teil ihres Zuhauses, den sie gerne genießen, aber möglichst unkompliziert pflegen möchten. Genau hier setzt Gardena an: Mit praktischen, zeitsparenden und intuitiv nutzbaren Produkten, die sich ideal für all jene eignen, die Wert auf Komfort und Effizienz legen – ganz gleich, ob sie leidenschaftlich gärtnern oder einfach nur einen gepflegten Garten schätzen.
- Gardena Smart System: Die intelligente Steuerung für den Garten via Smartphone. Mit Smart Water Control und Smart Sensor lassen sich Bewässerungszeiten individuell anpassen und der Wasserverbrauch effizient regulieren – ideal für technikaffine Gartenfans.
- Gardena Laub- und Rasensammler: Die clevere Hilfe für saubere Grünflächen. Dieses Gerät erleichtert das Einsammeln von Laub und Grasschnitt und sorgt für Ordnung im Außenbereich – perfekt für alle, die Wert auf Sauberkeit legen.
- Gardena Handstreuer M: Für das gleichmäßige Ausbringen von Dünger, Samen oder Streugut – ein nützliches Tool für ambitionierte Hobbygärtner:innen.
- Gardena Spiralschlauch: Die platzsparende Lösung für kleine Gärten und Balkone. Immer griffbereit, flexibel und komfortabel in der Anwendung – ein Geschenk, das auch auf kleinem Raum große Wirkung zeigt.
- Gardena Jalousienbürste: Für die mühelose Reinigung von Lamellen – ein funktionales Präsent für alle, die auf gepflegte Details achten.
- Gardena Fahrradbürste: Die ideale Reinigungshilfe für Fahrräder, Anhänger und Kinderwagen. Mit Wasseranschluss und speziellen Borsten sorgt sie für eine gründliche und schonende Pflege – ein Muss für alle, die mobil unterwegs sind.
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie den Alltag im Garten erleichtern – ganz gleich, ob jemand mit Leidenschaft gärtnert oder einfach nur einen gepflegten Außenbereich genießen möchte. Gerade zu Weihnachten sind praktische Lösungen gefragt, die Freude bereiten und wirklich nützlich sind“, so Eva Weigl, Marketingverantwortliche von Gardena in Österreich.
Ob für den Balkon, den Vorgarten oder das große Grundstück – mit den praktischen und durchdachten Produkten von Gardena wird die Gartenpflege zum Kinderspiel. Sie eignen sich ideal für Menschen, die ihren Außenbereich genießen möchten, auch ohne viel Aufwand zu betreiben. So wird Weihnachten nicht nur grün, sondern auch besonders entspannt – für alle, die sich über funktionale Geschenke mit echtem Mehrwert freuen.
