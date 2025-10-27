- 27.10.2025, 10:00:34
Vienna Business School lädt im November zu Tagen der offenen Tür
Was tun nach der Pflichtschule - die VBS informiert an sechs Standorten in Wien und Mödling über ihr Bildungsangebot
Über ihre Bildungsangebote gibt die Vienna Business School (VBS) interessierten Schülerinnen, Schülern und Eltern im November an den Tagen der offenen Tür einen Überblick. Die VBS unterhält Standorte im ersten, zweiten, achten und 21. Wiener Bezirk sowie in Mödling. Alle Schulstandorte laden zu eigenen Tagen der offenen Tür in ihre Schulgebäude ein – alle Informationen finden sich auf den Websites der Schulen (s.u.).
Vorgestellt werden die an der VBS angebotenen Schulzweige Handelsakademie (HAK) und Handelsschule (HAS) mit der Möglichkeit zum Aufbaulehrgang (AUL), weiters innovative Bildungsschwerpunkte, mit denen die Vienna Business School sich als Schule der Wirtschaft positioniert:
- die JusHAK mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht an der VBS Schönborngasse und der VBS Mödling,
- Angebote im Bereich Soziales und Nachhaltigkeit an der VBS Augarten und der VBS Hamerlingplatz (u.A. Social Business Class) und
- an der VBS Floridsdorf die CyberHAK mit den Schwerpunkten Sicherheitsmanagement, Cyber-Security und Öffentliche Verwaltung sowie
- neu seit September 2025 ist die LogistikHAK an der VBS Akademiestraße. Im September 2026 startet dort die VitalHAK. Deren Absolventen und Absolventinnen werden dann bestens vorbereitet sein für den steigenden Bedarf an künftigen Führungskräften im Health Care Management.
Beste Berufsaussichten mit der "Schule der Wirtschaft"
Die VBS wird vom Fonds der Wiener Kaufmannschaft betrieben und in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien geführt. Geboten wird eine Ausbildung mit internationaler Ausrichtung, praxisnahen Unterrichtsmethoden, einem wertschätzenden, familiären Schulklima, modernen Lehrmitteln und gepflegten Schulgebäuden.
Auch über den offiziellen Lehrplan hinaus bietet die VBS ihren Schülerinnen und Schülern eine optimale Vorbereitung auf die Arbeits- und Unternehmenswelt. Dazu gehören exzellente Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen und Partnerschulen im In- und Ausland. Schülerinnen und Schüler erhalten so die Gelegenheit zum frühen Aufbau ihres Netzwerks und zur Stärkung sozialer und digitaler Kompetenzen.
Weiters bietet die VBS ein breites Spektrum an Zusatzangeboten, von individuellem Coaching und Peer-Systemen über Fremdsprachen- und Sportprogramme bis zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben und dem Erwerb von Zusatzzertifikaten.
Die Vienna Business School lädt zu Tagen der offenen Tür:
VBS Akademiestraße
HAK, LogistikHAK; HAS, AUL
Tag der offenen Tür: 22.11.2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr
Akademiestraße 12, 1010 Wien
https://akademiestrasse.vbs.ac.at
Keine Anmeldung nötig
VBS Augarten
HAK mit versch. Schwerpunkten, HAS
Tag der offenen Tür: 21.11.2025 von 15.00 bis 19.30 Uhr
und 22.11.2025 von 08.30 bis 13.30 Uhr
Untere Augartenstraße 9, 1020 Wien
https://augarten.vbs.ac.at
Anmeldung unter https://augarten.vbs.ac.at/tag-der-offenen-tuer-2025/
VBS Hamerlingplatz
HAK mit versch. Schwerpunkten, HAS
Tage der offenen Tür: 21.11.2025 von 13.30 bis 18.00 Uhr
und 22.11.2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr
Hamerlingplatz 5-6, 1080 Wien
https://hamerlingplatz.vbs.ac.at
Keine Anmeldung nötig
VBS Schönborngasse
HAK, HAK Plus, JusHAK, HAS, AUL
Tage der offenen Tür: 07.11.2025 von 12.00 bis 17.00 Uhr
und 08.11.2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr
Schönborngasse 3-5, 1080 Wien
https://schoenborngasse.vbs.ac.at
Anmeldung unter https://schoenborngasse.vbs.ac.at/interessierte/infoveranstaltungen-2/onlineanmeldung-tage-der-offenen-tuer-2025/
VBS Floridsdorf
HAK, CyberHAK, HAS
Tag der offenen Tür: 22.11.2025 von 9.00 bis 13.00 Uhr
Franklinstraße 24, 1210 Wien
https://floridsdorf.vbs.ac.at
Keine Anmeldung nötig
VBS Mödling
HAK, HAK Plus, JusHAK, HAS,
Tage der offenen Tür: 07.11.2025 von 13.30 bis 17.30 Uhr
und 08.11.2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr
Maria-Theresien-Gasse 25, 2340 Mödling
https://moedling.vbs.ac.at
Keine Anmeldung nötig
Über die Vienna Business School und den Fonds der Wiener Kaufmannschaft. Unter der Dachmarke Vienna Business School (VBS) betreibt der Fonds der Wiener Kaufmannschaft sechs Schulstandorte - fünf in Wien und einen in Niederösterreich. Insgesamt besuchen derzeit 3.900 Schülerinnen und Schüler die Einrichtungen der VBS. Das Ausbildungsangebot reicht von Handelsakademien mit speziellen Ausbildungszweigen wie z.B. HAK Plus, JusHAK, CyberHAK und LogistikHAK, über Handelsschulen bis hin zu Aufbaulehrgängen. Die VBS ist ein wichtiger Teil des Bildungsangebotes der Wirtschaftskammer Wien. Die Wirtschaftskammer Wien ist der größte private Bildungsanbieter in Österreich. Mehr Informationen finden Sie unter www.vbs.ac.at und www.kaufmannschaft.com.
Rückfragen & Kontakt
Fonds der Wiener Kaufmannschaft
Mag. Sabine Balmasovich
Leitung Kommunikation & Marketing
Tel.: +43 01 501130-7104
E-Mail: balmasovich@kaufmannschaft.vom
Website: https://www.kaufmannschaft.com
Mindworker Kommunikationsagentur GmbH
Walter Rettenmoser
Senior Advisor
Tel.: +43 676 394 02 82
E-Mail: w.rettenmoser@mindworker.at
Website: www.mindworker.at
