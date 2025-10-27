Vienna Business School lädt im November zu Tagen der offenen Tür

Wien (OTS) -

Über ihre Bildungsangebote gibt die Vienna Business School (VBS) interessierten Schülerinnen, Schülern und Eltern im November an den Tagen der offenen Tür einen Überblick. Die VBS unterhält Standorte im ersten, zweiten, achten und 21. Wiener Bezirk sowie in Mödling. Alle Schulstandorte laden zu eigenen Tagen der offenen Tür in ihre Schulgebäude ein – alle Informationen finden sich auf den Websites der Schulen (s.u.).

Vorgestellt werden die an der VBS angebotenen Schulzweige Handelsakademie (HAK) und Handelsschule (HAS) mit der Möglichkeit zum Aufbaulehrgang (AUL), weiters innovative Bildungsschwerpunkte, mit denen die Vienna Business School sich als Schule der Wirtschaft positioniert:

die JusHAK mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht an der VBS Schönborngasse und der VBS Mödling,

mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht an der VBS Schönborngasse und der VBS Mödling, Angebote im Bereich Soziales und Nachhaltigkeit an der VBS Augarten und der VBS Hamerlingplatz (u.A. Social Business Class) und

an der VBS Augarten und der VBS Hamerlingplatz (u.A. Social Business Class) und an der VBS Floridsdorf die CyberHAK mit den Schwerpunkten Sicherheitsmanagement, Cyber-Security und Öffentliche Verwaltung sowie

mit den Schwerpunkten Sicherheitsmanagement, Cyber-Security und Öffentliche Verwaltung sowie neu seit September 2025 ist die LogistikHAK an der VBS Akademiestraße. Im September 2026 startet dort die VitalHAK. Deren Absolventen und Absolventinnen werden dann bestens vorbereitet sein für den steigenden Bedarf an künftigen Führungskräften im Health Care Management.

Beste Berufsaussichten mit der "Schule der Wirtschaft"

Die VBS wird vom Fonds der Wiener Kaufmannschaft betrieben und in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien geführt. Geboten wird eine Ausbildung mit internationaler Ausrichtung, praxisnahen Unterrichtsmethoden, einem wertschätzenden, familiären Schulklima, modernen Lehrmitteln und gepflegten Schulgebäuden.

Auch über den offiziellen Lehrplan hinaus bietet die VBS ihren Schülerinnen und Schülern eine optimale Vorbereitung auf die Arbeits- und Unternehmenswelt. Dazu gehören exzellente Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen und Partnerschulen im In- und Ausland. Schülerinnen und Schüler erhalten so die Gelegenheit zum frühen Aufbau ihres Netzwerks und zur Stärkung sozialer und digitaler Kompetenzen.

Weiters bietet die VBS ein breites Spektrum an Zusatzangeboten, von individuellem Coaching und Peer-Systemen über Fremdsprachen- und Sportprogramme bis zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben und dem Erwerb von Zusatzzertifikaten.

Die Vienna Business School lädt zu Tagen der offenen Tür:

VBS Akademiestraße

HAK, LogistikHAK; HAS, AUL

Tag der offenen Tür: 22.11.2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr

Akademiestraße 12, 1010 Wien

https://akademiestrasse.vbs.ac.at

Keine Anmeldung nötig



VBS Augarten

HAK mit versch. Schwerpunkten, HAS

Tag der offenen Tür: 21.11.2025 von 15.00 bis 19.30 Uhr

und 22.11.2025 von 08.30 bis 13.30 Uhr

Untere Augartenstraße 9, 1020 Wien

https://augarten.vbs.ac.at

Anmeldung unter https://augarten.vbs.ac.at/tag-der-offenen-tuer-2025/



VBS Hamerlingplatz

HAK mit versch. Schwerpunkten, HAS

Tage der offenen Tür: 21.11.2025 von 13.30 bis 18.00 Uhr

und 22.11.2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr

Hamerlingplatz 5-6, 1080 Wien

https://hamerlingplatz.vbs.ac.at

Keine Anmeldung nötig



VBS Schönborngasse

HAK, HAK Plus, JusHAK, HAS, AUL

Tage der offenen Tür: 07.11.2025 von 12.00 bis 17.00 Uhr

und 08.11.2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr

Schönborngasse 3-5, 1080 Wien

https://schoenborngasse.vbs.ac.at

Anmeldung unter https://schoenborngasse.vbs.ac.at/interessierte/infoveranstaltungen-2/onlineanmeldung-tage-der-offenen-tuer-2025/

VBS Floridsdorf

HAK, CyberHAK, HAS

Tag der offenen Tür: 22.11.2025 von 9.00 bis 13.00 Uhr

Franklinstraße 24, 1210 Wien

https://floridsdorf.vbs.ac.at

Keine Anmeldung nötig