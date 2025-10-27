AVISO: Gedenken anlässlich des Terroranschlags am 2. November 2020

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Bundeskanzler a. D. Karl Nehammer, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020.

Wann: 2. November 2024, 11 Uhr

Ort: Desider-Friedmann-Platz, 1010 Wien – Zugang für Medien über Judengasse

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.