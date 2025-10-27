Ö1-„Radiokolleg Spezial“ über „Welthandel neu verhandelt“ ab 3. November

Wien (OTS) -

„Welthandel neu verhandelt“ lautet der Titel der vier je knapp einstündigen „Radiokolleg Spezial“-Ausgaben von Montag, den 3. bis Donnerstag, den 6. November jeweils ab 9.05 Uhr in Ö1. Die Reihe ist auch als „Radiokolleg“-Podcast“ auf ORF Sound abrufbar.

Die USA waren in den vergangenen Jahrzehnten einer der größten Betreiber und zugleich einer der größten Profiteure der wirtschaftlichen Globalisierung. Doch die neue Administration von Donald Trump setzt auf Zölle, Handelsbarrieren und wirtschaftliche Abschottung – das wird massive Folgen für die Weltwirtschaft weit über die USA hinaus haben. Das „Radiokolleg“ schaut in die Zukunft, blickt aber auch zurück in die Geschichte des Protektionismus und des Freihandels und fragt nach, was aus der Hoffnung „Wandel durch Handel“ wurde.

„‚America first‘ statt Globalisierung“ lautet der Titel am Montag, den 3. November. Die Beiträge: „Trump schwingt die Zollkeule. Wer hat den Schaden?“, „Warum erhöht Trump die Zölle?“, „To deal or not to deal – Wie Donald Trump Europa erpresst“ und „Weltordnung im Umbruch“.

Die Frage „Vom Protektionismus zum Freihandel und retour?“ steht am Dienstag, den 4. November im Mittelpunkt der Beiträge „Drehscheibe Europas: Der Hafen Rotterdam“, „Freihandel – Wohlstandsmotor oder Risiko?“, „Die Vorbilder für Donald Trumps Zollpolitik“, „Boom, Krise, Selbstisolierung – Unberechenbare Weltwirtschaft“ und „Trump gegen den Dollar“.

„Turbulenzen ohne Ende – Leben im Handelskonflikt“ ist Thema am Mittwoch, den 5. November in den Beiträgen „Welche Auswirkungen haben die neuen Handelskonflikte auf Österreich?“, „Kann man Handelskriege gewinnen?“, „Freihandel als Friedensmission?“ und „Sonderbare Geschäfte – Sonderwirtschaftszonen“.

„Pluralisierung der Weltwirtschaftsordnung“ lautet der Titel am Donnerstag, den 6. November. Die Beiträge befassen sich mit „Malakka – Pionier im 15. Jahrhundert“, „The west against the rest“, „BRICS – Wir übernehmen gerne!“, „Was hat den Freihandel eigentlich so ruiniert?“ und „Wandel durch Handel?“. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.