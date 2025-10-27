MeinAMS geht am 17. November 2025 online: Einfacher, sicherer, mobiler

Wien (OTS) -

MeinAMS löst eAMS ab und ist auf allen Endgeräten nutzbar

AMS bringt moderne Online-Plattform für Arbeitssuchende an den Start

Anmeldung über ID Austria oder E-Mail-Adresse + Passwort

Next steps: MeinAMS für Unternehmen und Partnerinstitutionen

Das Arbeitsmarktservice (AMS) setzt einen weiteren Schritt in der Digitalisierung seiner Services: Mit „MeinAMS“ wird eine neue, intuitive Online-Plattform eingeführt, die das bisherige eAMS-Konto für Personen ablöst. Das Ziel: ein modernes, sicheres und benutzerfreundliches System, das Kund_innen den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen erleichtert. „Mit MeinAMS machen wir einen großen Schritt nach vorne. Die Plattform ist einfacher zu bedienen, bietet mehr Sicherheit und ist auch mobil optimal nutzbar. Damit erleichtern wir Arbeitssuchenden den Zugang zu unseren Services und reduzieren bürokratische Hürden“, beschreibt Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender des AMS, das neue Kund_innenportal.

MeinAMS wird zum zentralen Zugang für alle eServices des AMS. Kund_innen können sich hier digital zur Arbeitssuche melden, Arbeitslosengeld oder Förderungen beantragen, Termine verwalten oder Bewerbungen dokumentieren. Dazu wurde eine moderne, nutzerfreundliche Oberfläche entwickelt, die auf Smartphones, Tablets und PCs genutzt werden kann. „Diese Umstellung ist für das AMS ein erheblicher Eingriff in die bestehenden Systeme. Denn es muss sichergestellt sein, dass alle Services unseren Kund_innen auch während der Umstellung uneingeschränkt zur Verfügung stehen“, beschreibt Kopf die anstehenden Herausforderungen.

Im Jahr 2024 nutzten über 629.000 Personen das bisherige eAMS-Konto bei insgesamt mehr als 35,5 Millionen Zugriffen.

Ab heute Vorinformation über Start von „MeinAMS“ ab 17. November 2025

Ab heute startet die Information an alle Personen, die ein eAMS-Konto haben. Darin werden sie über den am 17. November 2025 bevorstehenden Umstieg vom eAMS-Konto auf MeinAMS vorinformiert. Am 17. November 2025 startet die dreiwöchige Übergangsphase. Während dieser Zeit können sich Nutzer_innen noch im alten eAMS-Konto anmelden, erhalten aber eine Einladung zum Umstieg.

Ab 8. Dezember 2025 wird das eAMS-Konto schließlich vollständig durch MeinAMS ersetzt. Nutzer_innen können dann nur noch die neue Plattform verwenden. Kund_innen des bisherigen eAMS-Kontos können aber weiterhin auf MeinAMS umsteigen, ohne sich neu registrieren zu müssen. Sämtliche Daten aus dem eAMS-Konto finden sich in MeinAMS wieder.

Mehr Komfort und Sicherheit für Arbeitssuchende

„Mit der Einführung von MeinAMS setzt das AMS ein klares Zeichen für eine moderne und serviceorientierte Verwaltung. Die Plattform erleichtert den Zugang zu Arbeitsmarktservices und ermöglicht mehr digitale Selbstbedienung. MeinAMS bietet unseren Kund_innen den Komfort, den sie aus der Welt des Internets gewohnt sind“, fasst Johannes Kopf die neuen Features zusammen.

Die neue Plattform wurde nutzer_innenfreundlich gestaltet, um die Navigation und Antragstellung zu erleichtern. MeinAMS funktioniert auf Smartphones, Tablets und PCs.

Nächste Schritte

Nachdem das AMS vor rund einem Jahr mit dem „Web Accessibility Certificate Austria (WACA) in Silber“ für die barrierefrei Gestaltung der „alle Jobs App“ ausgezeichnet wurde, war Barrierefreiheit auch bei der Umsetzung von MeinAMS ein zentrales Anliegen. Wichtig war das vor allem deswegen, weil das bisherige eAMS-Konto noch nicht barrierefrei war. In weiten Teilen ist das bereits gelungen. Sobald MeinAMS erfolgreich eingeführt wurde, wird es in einem nächsten Schritt zur Gänze barrierefrei gestaltet.

Weiters ist geplant, nach der Einführung von MeinAMS für Personen, das Tool in einem nächsten Schritt auch Unternehmen und Partnerinstitutionen bereitzustellen.

Um Bestands- und Neukund_innen über MeinAMS zu informieren, startet das AMS eine umfassende Kommunikationskampagne. Bestehende eAMS-Konto-Nutzer_innen werden per Nachricht in ihrem eAMS-Konto verständigt. Die breite Öffentlichkeit wird mit einer Werbekampagne aufgeklärt.

Registrierung und Anmeldung bei MeinAMS

Für Kund_innen mit einem bestehenden eAMS-Konto ist kein neuer Registrierungsprozess erforderlich. Sie können direkt mit ihren bestehenden eAMS-Zugangsdaten auf MeinAMS umsteigen.

Personen, die sich erstmals registrieren möchten, haben zwei Möglichkeiten: Die sicherste und empfohlene Variante ist eine Registrierung über die ID Austria, die nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. Eine Vollversion der ID Austria ist nicht erforderlich. Durch die ID Austria und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung wird der Schutz persönlicher Daten verbessert.

Wer noch keine ID Austria besitzt, kann sich auch mit einer gültigen E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten Passwort registrieren. Die Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort kann mehrere Tage dauern, da ein RSA-Brief zur Bestätigung der Identität per Post versendet wird. Nicht mehr unterstützt werden die alten Anmeldemethoden über FinanzOnline oder Benutzername + Passwort.

Umsetzung durch das BRZ

Die Entwicklung des neuen MeinAMS-Bereichs erfolgt durch das Bundesrechenzentrum (BRZ). Das Projektteam setzte bei der Umsetzung auf eine agile Vorgehensweise, ein besonderer Fokus lag auf Skalierbarkeit und einer nahtlosen Integration in bestehende Systemlandschaften.