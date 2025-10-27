Czernohorszky/Nevrivy: Spatenstich für neuen Albert-Schultz-Park in der Donaustadt

Wien (OTS) -

Ein neuer Park für die Donaustadt: Die Wiener Stadtgärten errichten im Gebiet „Oberes Hausfeld“ eine 22.218 m2 große Parkanlage. Die Grünoase soll im Zentrum eines urbanen Stadtteils stehen und schafft so einen neuen grünen Erholungs- und Freizeitraum für alle Menschen in Wien. 252 neue Bäume sowie 11 Pergolen sollen für ausreichend Schatten in der gesamten Parkanlage sorgen. Die Parkanlage bietet eine 12.052 m² große Rasenflächen für verschiedene Aktivitäten, vielfältige Spiel- und Fitnessangebote sowie zahlreiche Sitz- und Aufenthaltsbereiche. Wasserspielmöglichkeiten bieten zusätzliche Abkühlung im Sommer.

„Mit dem Spatenstich des neuen Albert-Schultz-Parks ist uns ein weiterer Erfolg in unserem Bestreben gelungen, attraktive Grünräume für alle Menschen in Wien zu schaffen. Dank der durchdachten Gestaltung mit neuen Bäumen und schattigen Aufenthaltsbereichen wird ein klimafitter Ort geschaffen, der die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig erhöht. Aufgrund zahlreicher Spiel- und Bewegungsangebote lädt die Parkanlage zu verschiedenen Aktivitäten ein. Hier wird ein Ort des sozialen Miteinanders geschaffen, der allen Menschen zur freien Verfügung stehen soll.“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auch Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy freut sich über die Errichtung der neuen Parkanlage: „Mit dem neuen Albert-Schultz-Park schaffen wir einen attraktiven, klimafreundlichen Begegnungsort für die Bevölkerung. Die vielfältigen Bewegungs- und Sportmöglichkeiten sowie einladende Aufenthaltsbereiche sollen Naherholung und Freiraum bieten. Der Park soll ein lebendiger Treffpunkt für alle Generationen in der Donaustadt sein.“

Viel Grün, Erholung und Erfrischung: Die Highlights der neuen Parkanlage

Eine vielfältige Gestaltung steht im Mittelpunkt der Neuerrichtung des Albert-Schultz-Parks: 11 Pergolen mit einer Gesamtfläche von 223 m2 sowie 252 neu Bäume dienen zusätzlich als Schattenspender an heißen Tagen. Denn neben dem positiven Einfluss der Bäume auf das Mikroklima ihrer Umgebung, kühlen sie die Stadt merkbar durch Verdunstung, binden Feinstaub sowie CO2 und produzieren Sauerstoff. Außerdem schaffen sie einen vielfältigen Lebensraum für zahlreiche Lebewesen. Zur weiteren Steigerung der Biodiversität wird der neue Park durch insgesamt 1.315 m² Stauden- und Gräserbeete ergänzt, die für ein naturnahes Ambiente sorgen und als harmonische Augenweide dienen sollen. Eine Vielzahl an verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten lädt in der Parkanlage zum Verweilen ein: Neben klassischen Sitzmöglichkeiten wird es im Albert-Schultz-Park etwa Liegen, Holzdecks sowie Hängematten und Sitzsteine geben. Weitere Erfrischung und Abkühlung versprechen etwa ein 65 m2 großes bodenebenes Wasserspiel mit verschiedenen Wasserdüsen sowie Wasserrinnen und ein Matschtisch. Außerdem sorgen 4 Trinkbrunnen für frisches Wasser in der neuen Grünoase.

Spiel und Bewegung im Fokus

In der neuen Parkanlage entstehen zahlreiche Bewegungsangebote für Jung und Alt. Die Spielplatzbereiche zeichnen sich durch Abwechslung aus und sollen das Miteinanderspielen von Kindern fördern. Für Kinder und Kleinkinder wird es Kletterelemente, Balancierelemente sowie Schaukeln, Rutschmöglichkeiten und einen Sandspielbereich geben. Weiters wird ein barrierefreies Integrationskarussell, das Platz für Rollstuhlfahrer*innen und andere Personen bietet, vorhanden sein. Für Sportliebhaber*innen wird es im Albert-Schultz-Park zusätzlich eine großzügige Calisthenics-Anlage sowie 3 Tischtennistische geben. Befestigte Flächen und Wege werden mit hellen, versickerungsfähigen Materialien gestaltet, die sich weniger aufheizen und daher ideale Bedingungen für Sport und Bewegung bieten. Eine Beleuchtung wird entlang der Hauptwege installiert, die das Sicherheitsgefühl und eine bessere Orientierung in den Abendstunden gewährleisten soll. Zudem wird eine öffentlich zugängliche WC-Anlage der MA 48 errichtet.

Herkunft des Parknamens

Benannt wird die neue Parkanlage nach Albert-Schultz (geboren am 30. April 1949, gestorben am 25. November 1993 in Wien). Er war ein österreichischer Politiker und Schriftsetzer. Von 1973 bis 1981 war Albert Schultz Abgeordneter zum Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats sowie von 1981 bis 1993 Bezirksvorsteher des 22. Wiener Gemeindebezirks Donaustadt.

Pressefotos und Visualisierung/Rendering: https://presse.wien.gv.at/bilder