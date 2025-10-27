  • 27.10.2025, 09:40:32
„Natur im Garten“ erreicht Meilenstein: „Wasser, Wald & Weltall“ im Bezirk St. Pölten ist 100. Schaugarten

LH Mikl-Leitner: „Natur im Garten“ Schaugärten in Niederösterreich sind Botschafter für gelebten Umwelt-, Klima- und Artenschutz

St. Pölten (OTS) - 

Die „Natur im Garten“ Schaugärten in ganz Niederösterreich machen ökologisches Gärtnern sowie Umwelt-, Klima- und Artenschutz sichtbar und erlebbar. In diesem Zusammenhang konnte nun ein besonderer Meilenstein gefeiert werden: Mit dem Garten „Wasser, Wald & Weltall“ von Gabriela und Helmut Hirschmüller in Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land) wurde der 100. Schaugarten in das „Natur im Garten“ Netzwerk aufgenommen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die ‚Natur im Garten‘ Schaugärten in Niederösterreich sind Botschafter für gelebten Umwelt-, Klima- und Artenschutz. Sie zeigen eindrucksvoll, wie Naturverbundenheit, Kreativität und ökologische Verantwortung zu einzigartigen grünen Paradiesen verschmelzen – und sie inspirieren unzählige Menschen, selbst naturnah zu gärtnern. Die Aufnahme des 100. Schaugartens in das ‚Natur im Garten‘ Netzwerk ist daher ein bedeutender Meilenstein – und ein weiterer wichtiger Beitrag, in Niederösterreich die beste Zukunft für unsere Kinder zu schaffen.“

Der 2.500 m² große Garten der Familie Hirschmüller liegt am Rand des Dunkelsteiner Waldes und ist in den vergangenen 35 Jahren aus einem Acker entstanden. Mediterrane Terrassen, eine bunte Kräuter- und Blumenwiese, ein Natur- und Schwimmteich, ein Waldbereich mit Bachlauf sowie eine hauseigene Sternwarte machen den Schaugarten zu einem besonderen Erlebnis. Ergänzt wird das Angebot durch eine Kräuterschnecke, Mosaike, Gartenkunstwerke und einen Naschgarten mit Beerensträuchern und Obstbäumen.

Mit der Aufnahme des Gartens „Wasser, Wald & Weltall“ umfasst das Netzwerk nunmehr 100 „Natur im Garten“ Schaugärten in Niederösterreich – von Stifts- und Schlossgärten über Erlebnisgärten bis hin zu bezaubernden Privatgärten. Sie alle setzen die drei Kernkriterien von „Natur im Garten“ gewissenhaft um: kein Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie Torf.

Weitere Infos: www.naturimgarten.at/schaugärten

