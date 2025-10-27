Vollgeladen unterwegs: Österreichische Post lädt 100 Prozent Ökostrom von Wien Energie

Wien (OTS) -

Mitarbeiter*innen der Österreichischen Post sind im ganzen Land unterwegs. Um ihre Fahrten so CO2-frei und komfortabel wie möglich zu machen, setzt das Unternehmen bei aktuell 600 seiner Dienstfahrzeuge ab sofort auf das Flotten-Ladeangebot von Wien Energie. Damit können die Mitarbeiter*innen an über 2.200 öffentlich zugänglichen Ladepunkten im Großraum Wien und durch das Wien Energie-Partnernetz an insgesamt 21.000 Ladestellen einfach und komfortabel laden. Wien Energie konnte aufgrund des starken Ladenetzes das entsprechende Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen. „Vergangenes Jahr konnten wir erstmals über eine Million Ladevorgänge an Wien Energie-Ladestellen verzeichnen – ein Rekord, den wir 2025 brechen wollen. Damit Unternehmen wie die Österreichische Post ihre Dienstfahrzeuge auch unterwegs zuverlässig mit Strom versorgen können, schaffen wir passende Angebote mit speziellen Lösungen für E-Flotten. Denn mit jedem neuen E-Fuhrpark kommen wir der Mobilitätswende einen Schritt näher“, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Die Österreichische Post hat bereits einen stark elektrifizierten Fuhrpark. Mit Wien Energie-Ladekarten laden Mitarbeiter*innen österreichweit nun noch einfacher: „Die starke E-Flotte der Post braucht einen ebenso starken Partner – und den haben wir mit Wien Energie gefunden. Die neuen Ladekarten für unsere Dienstfahrzeuge, die von unseren Mitarbeiter*innen für Vertriebstermine, im Außendienst oder als Pool-Fahrzeuge verwendet werden, ermöglichen uns das Laden mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus Österreich, und das an tausenden von Ladepunkten“, so Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik bei der Österreichischen Post AG.

Bei Privatpersonen, wie auch bei E-Flotten, steht neben komfortablem Laden und einem dichten E-Ladenetz die volle Kostentransparenz im Fokus: Mit der Web-App Tanke Business von Wien Energie behalten Unternehmen jederzeit die volle Kontrolle und den Überblick über sämtliche Ladevorgänge ihrer Flotte. Über die mobile App haben auch die Mitarbeiter*innen selbst all ihre Ladungen im Auge.

Komfortables Laden mit Wien Energie

Die Wien Energie-Ladekarte ermöglicht allen Tanke Wien-Energie Kund*innen nicht nur den Zugang zu einem dichten Netz an Ladepunkten, sondern auch komfortables Bezahlen, transparente Abrechnung und Echtzeit-Informationen über freie Ladepunkte in der Tanke-App. Neben der Bereitstellung von Ladekarten für Unternehmensflotten bietet Wien Energie Unternehmen auch E-Ladeinfrastruktur für das Firmengelände oder Wallboxen für Mitarbeiter*innen zuhause an. Um das Laden zukünftig noch einfacher zu machen, baut Wien Energie das eigene Ladenetz kontinuierlich aus: Noch bis Jahresende werden vier neue Schnellladeparks an zentralen Verkehrsachsen in Wien eröffnet, dazu kommen kontinuierlich weitere Ladestellen im öffentlichen Bereich.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-19