Jugend forscht: Anmeldungen für Science Academy NÖ möglich

St. Pölten (OTS) -

Bei einer großen Abschlussveranstaltung an der Fachhochschule St. Pölten gaben kürzlich rund 150 Absolventinnen und Absolventen des dritten Durchgangs der Science Academy Niederösterreich Einblick in die vielfältigen Forschungsprojekte, an denen sie eineinhalb Jahre gearbeitet haben. „Ich bin begeistert vom Forscherdrang unserer jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und möchte viele weitere Jugendlich motivieren, am Niederösterreich von Morgen mitzuarbeiten. Man sieht: Die besten Antworten auf die Herausforderungen von morgen kommen von Menschen, die heute den Mut haben, neue Fragen zu stellen. Und für die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit brauchen wir auch die besten Köpfe und die besten Ideen! Wir forschen und arbeiten heute schon am Niederösterreich von morgen, für die beste Zukunft unserer Kinder. Wir werden die Science Academy daher im kommenden Jahr mit einem vierten Durchgang starten“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der für die Wissenschaft in Niederösterreich zuständig ist.

Das eineinhalbjährige Programm richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Es umfasst monatliche Workshops und zwei intensive Sommerwochen. Insgesamt zählt die Science Academy Niederösterreich bereits über 400 Absolventinnen und Absolventen aus den bisherigen drei Durchgängen.

Im neuen Durchgang der Science Academy werden sieben Lehrgänge angeboten, die von renommierten Forscherinnen und Forschern geleitet wurden:

· Biotechnologie (Barbara Entler / IMC Krems)

· Journalismus & Medien (Peter Filzmaier / Institut für Strategieanalysen)

· Neurowissenschaften (Gaia Novarino / ISTA)

· Tier & Wir (Barbara Metzler-Zebeli / Veterinärmedizinische Universität Wien)

· Weltraum (Sandra Häuplik-Meusburger / TU Wien)

· Mikrokosmos (Birgit Herbinger / FH Wiener Neustadt)

· Gewässer & Klima (Gabriele Weigelhofer / WasserCluster Lunz)

Stellvertretend für alle Lehrgänge betonte Peter Filzmaier die große Bedeutung der Science Academy und lobte das große Engagement der Jugendlichen: „Wissenschaft darf nicht erst an der Universität beginnen. Die Science Academy Niederösterreich ist ein herausragendes Beispiel, wie junge Menschen bei zentralen Zukunftsthemen frühzeitig sowohl wissenschaftliche Grundlagen vermittelt bekommen als auch selbst deren Umsetzung in der Praxis gestalten. Großer Dank gebührt dem Land Niederösterreich als Veranstalter, der Wissenschaftsabteilung als Organisator und allen Referentinnen und Referenten. Doch eine Gruppe ragt heraus: In allen Lehrgängen lebt die Science Academy Niederösterreich vom riesigen Engagement und den tollen Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Diese wollen von den Vortragenden unglaublich viel wissen, stellen kritische Fragen und sind bereits junge Forscherinnen und Forscher!“

Pernkopf: „Wir investieren in Niederösterreich gezielt in Talente, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unsere Science Academy Absolventinnen haben bewiesen, dass die Wissenschaft von morgen heute schon in Niederösterreich entsteht.“ Die Bewerbungen für den vierten Durchgang sind noch bis 18. November 2025 möglich. Alle Informationen finden sich unter www.noe.gv.at/wissenschaft oder sciencecenter.noe.gv.at.

