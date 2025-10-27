  • 27.10.2025, 09:32:04
  • /
  • OTS0036

Österreich muss Energie-Freiheit selbst gestalten

Zum gestrigen Nationalfeiertag zeigt sich deutlicher denn je: Österreichs Unabhängigkeit darf nicht an der Gas-Pipeline enden.

Österreich muss Energie-Freiheit selbst gestalten
Wien (OTS) - 

Mit heimisch produziertem Biomethan kann unser Land seine Energieversorgung sichern – nachhaltig, regional und unabhängig von geopolitischen Erpressungen.

Die jüngsten Drohungen der USA und Katars, Gaslieferungen an die EU wegen Umweltauflagen einzuschränken, führen drastisch vor Augen, wie abhängig Europa und auch Österreich noch immer von internationalen Energiepartnerschaften sind. Diese Abhängigkeit gefährdet nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern auch unsere wirtschaftliche Stabilität und politische Handlungsfreiheit.

Gerade zum Nationalfeiertag – einem Symbol österreichischer Selbstbestimmung – sollte klar sein: Wahre Freiheit bedeutet auch Energieautonomie. Österreich verfügt mit seinem Biomethan-Potenzial von bis zu 40 TWh über ausreichend Ressourcen, um rund die Hälfte des österreichischen Erdgasverbrauchs durch erneuerbare, heimische Alternativen zu ersetzen. Biomethan aus land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen und organischen Abfällen ist klimafreundlich, stärkt die Regionen und hält die Wertschöpfung im Land. In Zukunft könnte zusätzlich erneuerbarer Wasserstoff den Anteil an erneuerbaren inländisch produzierten Gasen wesentlich erhöhen.

Um dieses Potenzial endlich zu nutzen, braucht es entschlossenes politisches Handeln. Zentral ist dabei das längst überfällige Erneuerbare-Gase-Gesetz, das für Planungssicherheit, faire Förderbedingungen und den raschen Ausbau der Biomethanproduktion sorgen soll. Nur mit einem solchen Unterstützungssystem kann Österreich die Wende zu einer unabhängigen, sicheren und nachhaltigen Energieversorgung schaffen – und sich Schritt für Schritt von fossilen Abhängigkeiten lösen.

Rückfragen & Kontakt

Kompost & Biogas Verband Österreich
Fachbereich Biogas
E-Mail: buero@kompost-biogas.info
Website: https://www.kompost-biogas.info

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KOM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright