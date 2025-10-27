Österreich muss Energie-Freiheit selbst gestalten

Wien (OTS) -

Mit heimisch produziertem Biomethan kann unser Land seine Energieversorgung sichern – nachhaltig, regional und unabhängig von geopolitischen Erpressungen.

Die jüngsten Drohungen der USA und Katars, Gaslieferungen an die EU wegen Umweltauflagen einzuschränken, führen drastisch vor Augen, wie abhängig Europa und auch Österreich noch immer von internationalen Energiepartnerschaften sind. Diese Abhängigkeit gefährdet nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern auch unsere wirtschaftliche Stabilität und politische Handlungsfreiheit.

Gerade zum Nationalfeiertag – einem Symbol österreichischer Selbstbestimmung – sollte klar sein: Wahre Freiheit bedeutet auch Energieautonomie. Österreich verfügt mit seinem Biomethan-Potenzial von bis zu 40 TWh über ausreichend Ressourcen, um rund die Hälfte des österreichischen Erdgasverbrauchs durch erneuerbare, heimische Alternativen zu ersetzen. Biomethan aus land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen und organischen Abfällen ist klimafreundlich, stärkt die Regionen und hält die Wertschöpfung im Land. In Zukunft könnte zusätzlich erneuerbarer Wasserstoff den Anteil an erneuerbaren inländisch produzierten Gasen wesentlich erhöhen.

Um dieses Potenzial endlich zu nutzen, braucht es entschlossenes politisches Handeln. Zentral ist dabei das längst überfällige Erneuerbare-Gase-Gesetz, das für Planungssicherheit, faire Förderbedingungen und den raschen Ausbau der Biomethanproduktion sorgen soll. Nur mit einem solchen Unterstützungssystem kann Österreich die Wende zu einer unabhängigen, sicheren und nachhaltigen Energieversorgung schaffen – und sich Schritt für Schritt von fossilen Abhängigkeiten lösen.