Jamie Cullum & Gregory Porter 2026 auf der Donaubühne Tulln

Tulln, Österreich (OTS) -

Zwei großartige Musiker des popular Jazz werden im kommenden Jahr auf der Donaubühne Tulln gastieren:

JAMIE CULLUM, weltweit gefeierter Singer & Songwriter und Multiinstrumentalist, der für seine einzigartige Mischung aus Jazz, Pop & Rock bekannt ist, wird am 17. Juli 2026 auf der Donaubühne Tulln sein einziges Österreich-Konzert in diesem Jahr spielen.

Eine Woche darauf, am 24. Juli 2026, wird der zweifache Grammy-Preisträger GREGORY PORTER, gefeiert für seine warme Baritonstimme, sein poetisches Songwriting und seine fesselnde Bühnenpräsenz, mit seiner Band auf der Donaubühne Tulln auftreten. Von weltweiten Hits wie „Liquid Spirit“ und „Hey Laura“ bis hin zu seinem neuesten, von der Kritik gefeierten Werk, verbindet Porters Musik Jazz, Soul und Gospel zu einem Sound, der zugleich zutiefst persönlich und universell ankommt.

Vorverkaufs-Start für BEIDE SHOWS:

Donnerstag, 30.10.2025, 10:00 Uhr

Das gesamte Musik- und Kabarett/Comedy-Programm der Donaubühne Tulln finden Sie auf www.tullnkultur.at