Marktamt veranstaltet großes Halloweenfest

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 31. Oktober 2025 wird der gesamte Floridsdorfer Markt, auch liebevoll Schlingermarkt genannt, wieder zur Gruselzone. Dann veranstaltet das Marktamt von 14.00 – 19.00 Uhr die größte Halloweenparty links der Donau.

Die großen und kleinen Besucher*innen dürfen sich auf allerlei Attraktionen freuen. Der gesamte Markt wird zur „Süßes oder Saures“ – Spielzone und auf dem zentralen Platz vor dem Brunnen lädt ein großes Ringelspiel zu ein paar Runden ein. Beim Herstellen von gruseligen Spinnen-Monster-Schleckern oder Bemalen von Hokkaido-Kürbissen ist Kreativität gefragt und beim Stand der Floridsdorfer Kinderfreunde ist Kinderschminken angesagt. Heuer neu dürfen sich die kleinen und großen Besucher*innen beim Dosenwerfen versuchen.

Für die ganz Furchtlosen hat das Marktamt eine besondere Attraktion vorbereitet: Wer sich traut, hat die Chance seinen Mut beim Besuch des Gruselmarktkellers, heuer übrigens noch länger als bisher, unter Beweis zu stellen. Der Zutritt ist für Kinder ab 12 Jahren erlaubt, für jüngere Besucher*innen ist die Mutprobe nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Und auch zu gewinnen gibt es Etwas. Beim großen Marktamt-Gewinnrad warten verschiedene Preise, wie Marktschürzen, Marktsackerln, Süßigkeiten, Kürbisse und vieles mehr.

„Das Halloweenfest am Schlingermarkt ist schon zur liebgewonnenen Tradition geworden. Wir veranstalten es nun bereits zum vierten Mal und das Feedback aus der Bevölkerung ist derart positiv, dass ein Ende noch lange nicht in Sicht ist. Wir freuen uns, wenn wir ein paar unterhaltsame Stunden bieten können“, ist die Vorfreude bei Marktamtsdirektor Andreas Kutheil schon groß.