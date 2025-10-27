Buskonzept im Advent 2025: Bewährte Einfahrtsregelung für Busse wird auch heuer angewendet

Wien (OTS) -

Auch heuer kommt an den vier Adventsamstagen (29. November, 06. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember) in der Wiener Innenstadt das bewährte Buskonzept zur Anwendung.

An den Einkaufssamstagen im Advent reisen vermehrt Tagestourist*innen mit dem Bus nach Wien, um die zahlreichen Christkindlmärkte zu besuchen und durch die Wiener Einkaufsstraßen zu flanieren. Diese Entwicklung bringt an diesen Tagen aber auch ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich mit sich.

Bewährte Maßnahmen

Um diesen Zustrom besser zu koordinieren und Verkehrsstaus auf ein Minimum zu beschränken, findet das bewährte Buskonzept auch in der diesjährigen Vorweihnachtszeit wieder Anwendung. Damit soll für Besucher*innen und Bewohner*innen eine möglichst zufriedenstellende Lösung erzielt werden. Einerseits bietet das Konzept der enormen Anzahl an Tagesgästen, die per Autobus nach Wien anreisen, eine gesicherte Zufahrts-, sowie Ein- und Ausstiegsmöglichkeit, gleichzeitig sollen die Belastung der Anrainer*innen und die Behinderungen des Individualverkehrs durch den Busverkehr möglichst gering gehalten werden.

Die Regelungen im Detail

An den Adventsamstagen besteht in den Bezirken 1 und 6-9 in der Zeit von 06:00 bis 20:00 Uhr ein generelles Busfahrverbot, ausgenommen Busse mit gültiger Einfahrtskarte und Linienomnibusse. Betroffen ist der Bereich innerhalb der Lände, Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, Lothringer Straße, Wienzeile, Gürtel und der Nordbergbrücke-Lände (exkl. dieser Straßen).

Weitere Maßnahmen

Auch heuer wird die Zufahrt zum Schwedenplatz für Autobusse ohne Einfahrtskarte gesperrt. Dies betrifft sowohl die Zufahrten von Süden als auch die von Osten und Norden. Die Umleitung der Busse erfolgt (vom Süden kommend) zur Aus- und Einstiegsstelle am Praterstern und (vom Norden kommend) zum Gürtel (Nähe Westbahnhof). Durch diese Maßnahme soll wie in den Vorjahren die komplexe Verkehrssituation am Schwedenplatz an den Advent-Einkaufssamstagen deutlich verbessert werden.

Im 1. Bezirk werden bei Bedarf von der Polizei für die Zufahrt in den Bereich Rotenturmstraße neben den bisherigen Sperren Bauernmarkt ab Hoher Markt, Tuchlauben und Lichtensteg für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Zufahrt für den Anrainer*innenverkehr, Lieferverkehr, Linienbusse, Taxi und Fiaker ist möglich.

Im Internet-Stadtplan der Stadt Wien können unter www.wien.gv.at/stadtplan die Busparkplätze und Ein- und Ausstiegsstellen online abgerufen werden.

Ohne Buseinfahrtskarte gibt es an den Adventsamstagen keine Zufahrt in die Buszone: Die Einfahrt in die genannten Bereiche ist Buslenker*innen ausschließlich mit einer gültigen Einfahrtskarte gestattet. Aus Kapazitätsgründen sind pro Tag maximal 350 Einfahrtskarten der Stadt Wien verfügbar. Für diese Anzahl von Bussen stehen gesicherte Gratisparkplätze zur Verfügung.

Busse, die eine gesonderte Einfahrtskarte für die Innenstadt besitzen (Details auf den Seiten der Wirtschaftskammer Wien), dürfen in die Zone einfahren aber nicht die Ein- und Ausstiegstellen am Museumsplatz benutzen.

Beantragung der Karten online ab 27.10.2025

Die Karten sind im Internet unter www.buseinfahrtskarte.wien.at beantragbar und auch per Kreditkarte im Voraus zu bezahlen.

Nach Ausfüllen eines elektronischen Formulars erhält man die Buseinfahrtskarte für den Advent 2024 als PDF-Datei per E-Mail, druckt diese aus und befestigt sie anschließend gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe des betreffenden Busses. Die Kontrolle der Buseinfahrtskarten erfolgt durch die Polizei.

Die Buseinfahrtskarten sind auf das jeweilige Kennzeichen beschränkt und berechtigen am definierten Tag für:

Das Anfahren der Aus- und Einstiegsstellen am Museumsplatz

Die Nutzung eines Gratis-Parkplatzes (wird bei der Beantragung fix zugeordnet)

Die Abholung der Gäste zum gewählten Zeitfenster am Museumsplatz

Für das Abholen der Gäste am Museumsplatz gibt es drei wählbare Zeitfenster: 15:30-17:00; 17:00-18:30; ab 18:30 Uhr. Diese sind ebenfalls bei der Beantragung der Karte anzugeben.

Möglichkeiten für Busse, die keine Tageskarten mehr erhalten

Busse mit Tagesgästen, die keine Tageseinfahrtskarte mehr erhalten können, werden zu U-Bahnstationen umgeleitet. Beim Stadion muss dann jedenfalls das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel erfolgen.

Aus- bzw. Einstiegsstellen für Busse ohne Buseinfahrtskarte

Haben Buslenker*innen keine entsprechende Buseinfahrtskarte erhalten, stehen ihnen um die Fahrverbotszone, vor allem von Norden oder Westen kommend, folgende Aus- bzw. Einstiegsstellen zur Verfügung:

Karlsplatz, ONr. 5 (vor dem Künstlerhaus)

Vorgartenstraße (U2 Stadion)

Pierre-de-Coubertin-Platz

Parkmöglichkeiten für Busse ohne Bus-Einfahrtskarte

Für Buslenker*innen ohne entsprechende Einfahrtskarten steht der Pierre-de-Coubertin-Platz (U2) als Parkmöglichkeit zur Verfügung.

Von dort gelangen die Besucher*innen durch die in unmittelbarer Nähe gelegenen U-Bahn-Linie U2 in kürzester Zeit bequem in die Innenstadt. Hier wird auf das Angebot der Wiener Linien unter www.wienerlinien.at hingewiesen.

Bereich Schloss Schönbrunn

Für Reisebusse, die über die Wiener Westeinfahrt zum Schloss Schönbrunn fahren, sind heuer wieder folgende Aus- und Einstiegsstellen sowie Parkmöglichkeiten geplant:

Aus- und Einstiegsstellen:

Vor dem Schloss Schönbrunn sind das Ein- und Aussteigenlassen und das Parken für Busse nur mehr auf dem neuen Parkplatz gegenüber der Orangerie möglich. Am Parkplatz selbst gibt es an den vier Adventsamstagen (29.11., 06.12., 13.12., 20.12.) sowie am 31.12.2025 und 01.01.2026 für PKW keine Abstellmöglichkeit.

Weitere Informationen und Tipps bietet auch der Vienna Bus Drivers´ Guide.

