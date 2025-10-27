AK Sparzinsenmonitor 1: Vorsicht, Falle attraktive Zinsen!

Wien (OTS) -

Für Neukund:innen sind die Zinssätze für täglich fällige Sparkonten attraktiv, aber der zweite Blick zeigt, dass sie nur für kurze Zeit gelten. Generell gilt: je länger die Bindung, desto mehr Zinsen. Achtung, das vorzeitige Auflösen von fix gebundenen Festgeldern ist manchmal vertraglich ausgeschlossen, oder es gibt empfindliche Zinsverluste bei vorzeitiger Kündigung! Das sind die Ergebnisse eines aktuellen AK Sparzinsenmonitors bei 27 Banken in Wien, erhoben über den AK Bankenrechner am 21. Oktober 2025.

Top 5 täglich fällige Sparkonten für Neukund:innen (Aktionen, keine Mindestsparsumme oder Spesen)

Bank/Produkt[1] – Zinssatz

Santander/BestFlex[2] – 2,25 %

DADAT/Sparkonto[3] – 2,25 %

Addiko/Tagesgeld[4] – 2 %

bank99/flexsparen99[5] – 2 %

Easybank/Easy zinsfresh[6] – 2 %

AK Konsument:innenschützerin Gabriele Zgubic resümiert: „ Die Sparzinsen für täglich fälliges Geld sind für Neukund:innen attraktiv, aber nur für maximal vier Monate, danach fallen sie spürbar. Das bedeutet, dass Bestandskund:innen für täglich fälliges Geld maximal 1,50 Prozent (Santander) bekommen. Daher lohnt es sich, auf die Zinssätze nach der garantierten Periode zu achten! “ Ein genereller Kritikpunkt ist, dass viele Banken dazu übergegangen sind, Sparprodukte nur mehr ihren Bestandskund:innen anzubieten. Sparbücher in physischer Form werden kaum mehr angeboten. „Sparbücher sind mit der Lupe zu suchen. Nicht jeder will ein Online-Sparkonto eröffnen“, kritisiert Zgubic.

Wer mehr als einen Notgroschen hat und das Geld für einige Zeit fix veranlagen kann, kann das mit Festgeldsparen tun. Die Bandbreite für die gebundenen Fix-Sparzinsen auf ein Jahr beträgt bei allen untersuchten Banken zwischen ein und zwei Prozent. Der in der Mitte liegende Wert (Median) macht 1,65 Prozent aus. Bei Festgeldern gibt es oft Mindestveranlagungssummen.

Top 5 Festgeldkonten mit einer Laufzeit von einem Jahr (genaue Bezeichnung unter www.bankenrechner.at)

Bank/Produkt – Zinssatz

Hypo NOE Festgeld – 2 %

bank99/fixsparen99 – 2 %

Porsche Bank/Direktsparen Fix – 1,9 %

RCI Banque SA/Online Festgeld – 1,850 %

Austrian Anadi, Deniz, Wüstenrot/Online Festgeld; Santander/BestFix – 1,80 %

Wer sein Geld drei Jahre binden möchte, hat Zinsen zwischen 1,15 (Kommunalkredit, Austria AG) und 2,15 Prozent (Hypo OÖ) – der in der Mitte liegende Wert beträgt 1,95 Prozent. „Vorsicht bei einer vorzeitigen Auflösung – es kann sein, dass die Kündigung vertraglich ausgeschlossen ist. Falls eine Kündigung möglich ist, dann führt das zu Verlusten beim Zinsertrag“, so der Tipp der AK Expertin. (Forts.)

[1] genaue Bezeichnung: www.bankenrechner.at

[2] Zinsaktion bis auf Widerruf, 4 Monate garantiert, danach AGB für Tages- und Festgeld

[3] Aktion für 3 Monate

[4] Aktion für 3 Monate

[5] Aktion für 4 Monate

[6] Fixzinsen bis 07.01.2026, danach Grundzins 0,015 %