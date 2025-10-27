YOU2 – Wohnen am Oberen Hausfeld erreicht DACHGLEICHE

Wien (OTS) -

Das Wohnungsprojekt YOU2 in der Hans-Weigel Gasse/Albert-Schultz Park im Stadtentwicklungsgebiet Oberes Hausfeld im 22. Wiener Gemeindebezirk hat die Dachgleiche erreicht. In der aus drei Bauteilen bestehenden Anlage entstehen 145 frei finanzierte Eigentumswohnungen. Dazu kommen Gewerbe- und Geschäftsflächen sowie 182 Stellplätze. Die Fertigstellung erfolgt im Sommer 2026.

Am 23. Oktober wurde die traditionelle Gleichenfeier gefeiert. Mit dem Abschluss der Rohbauarbeiten befindet sich das Projekt nun voll im Zeitplan und nähert sich der nächsten Bauphase. Im Beisein zahlreicher Gäste, Projektpartner:innen und Mitarbeiter:innen wurde der Baufortschritt gewürdigt. Der Gleichenspruch markierte den offiziellen Abschluss der Rohbauarbeiten und unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten.

„Die Gleichenfeier ist ein besonderer Moment – sie steht für Teamarbeit, Verlässlichkeit und Fortschritt. Wir sind stolz, dass wir dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Partner dieses Etappenziel termingerecht erreicht haben. Das Projekt YOU2 nimmt sichtbar Gestalt an“, so Thomas Auböck, Geschäftsführer KIBB Immobilien.

Mit rund 26 Hektar Fläche zählt das Obere Hausfeld zu den zentralen Stadtentwicklungsgebieten Wiens. In der Donaustadt entsteht hier bis 2030 ein durchmischter, zukunftsorientierter Stadtteil mit Raum für rund 8.000 Menschen – direkt an der U-Bahn gelegen und mit einem klaren Fokus auf bezahlbaren Wohnraum, klimafitte Freiräume und vielfältige Nutzungsangebote. Ein Ort, der urbane Lebensqualität mit intelligenter Infrastruktur verbindet – für Wohnen, Arbeiten und Leben in neuer Balance.

