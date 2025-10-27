  • 27.10.2025, 09:00:34
Hohe Nachfrage: IFA startet das bereits dritte Investment der „Baumstadt Floridsdorf“ in Wien

IFA ermöglicht bereits das dritte steueroptimierte Investment der „Baumstadt Floridsdorf“ in der Werndlgasse 9 in 1210 Wien.
  • Die ersten beiden Investments der „Baumstadt Floridsdorf“ mit gesamt 38,6 Millionen Euro sind zu 100% platziert

  • Ab sofort ist eine Beteiligung am steueroptimierten IFA Bauherrenmodell „Baumstadt 3“ möglich

  • Bei der „Baumstadt Floridsdorf“ wird eine 150 Jahre alte Siedlung revitalisiert, nachverdichtet und zum Vorzeigeprojekt für geförderten Wohnbau

Nach Platzierung der ersten beiden Bauherrenmodelle der „Baumstadt Floridsdorf“ mit einem Gesamtinvestment von rund 38,6 Millionen Euro öffnet IFA nun das bereits dritte Investment „Baumstadt 3“. Anleger:innen beteiligen sich hier am geförderten Wohnbau in der Werndlgasse 9 in Wien-Floridsdorf, bei dem 27 Mietwohnungen bis 2027 realisiert werden. Eine Beteiligung ist ab einem Eigenkapital von 15.600 Euro p.a., zahlbar über drei Jahre bei Kreditzeichnung möglich. Die Planrendite beträgt rund 5,2% p.a. nach Ablauf der Förderphase.

„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage an der „Baumstadt Floridsdorf“, einem richtungsweisenden Vorzeigeprojekt für geförderten Wohnbau in Wien. Mit dem bereits dritten Baumstadt-Bauherrenmodell ermöglichen wir Anleger:innen ein weiteres steueroptimiertes Investment mit langfristig stabilen Renditen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Steueroptimiert in geförderten Wohnbau investieren

Investor:innen profitieren über inflationsgesicherte Mieterträge von der hohen Nachfrage an leistbarem Wohnraum und zudem über das IFA Bauherrenmodell von öffentlichen Förderungen und attraktiven, steuerlichen Begünstigungen wie der verkürzten Abschreibungsmöglichkeit (1/15 AfA). Investiert wird langfristig in einen krisenresilienten Substanzwert, ideal für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und die private Altersvorsorge. Bestes Service ermöglicht das Rundum-Paket der IFA, es umfasst alle Meilensteine eines Immobilieninvestments von der Konzeption über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investorenbetreuung.

„Baumstadt Floridsdorf“ - Das ökologische Dorf in der Stadt

Bei der Baumstadt Floridsdorf wird in Wien 21 eine rund 150 Jahre alte Siedlung in ein „ökologisches Dorf in der Stadt“ mit rund 300 Wohnungen transformiert. Vorhandene Strukturen werden behutsam, unter Berücksichtigung des Bestands und mit Holzbauanteil, nachverdichtet. Der Baumbestand der Baumstadt Floridsdorf wird durch Neupflanzungen ergänzt, zudem sind Dachgärten, Gemeinschaftsräume mit Ausgang zum Grätzlpark sowie eine weitreichende Fassadenbegrünung mit bodengebundenen Rankhilfen geplant. Durch Nutzung von Wärmepumpen und Photovoltaik soll das Projekt zudem großteils energieautark sein. Das Projekt wird nach den Richtlinien der Klimaaktiv-Zertifizierung realisiert.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Über IFA
IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt

Karin Sladko
IFA Marketing & Communications
Telefon: +43 1 71690 1426
E-Mail: k.sladko@ifa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

