Hohe Nachfrage: IFA startet das bereits dritte Investment der „Baumstadt Floridsdorf“ in Wien

Die ersten beiden Investments der „Baumstadt Floridsdorf“ mit gesamt 38,6 Millionen Euro sind zu 100% platziert

Ab sofort ist eine Beteiligung am steueroptimierten IFA Bauherrenmodell „Baumstadt 3“ möglich

Bei der „Baumstadt Floridsdorf“ wird eine 150 Jahre alte Siedlung revitalisiert, nachverdichtet und zum Vorzeigeprojekt für geförderten Wohnbau

Nach Platzierung der ersten beiden Bauherrenmodelle der „Baumstadt Floridsdorf“ mit einem Gesamtinvestment von rund 38,6 Millionen Euro öffnet IFA nun das bereits dritte Investment „Baumstadt 3“. Anleger:innen beteiligen sich hier am geförderten Wohnbau in der Werndlgasse 9 in Wien-Floridsdorf, bei dem 27 Mietwohnungen bis 2027 realisiert werden. Eine Beteiligung ist ab einem Eigenkapital von 15.600 Euro p.a., zahlbar über drei Jahre bei Kreditzeichnung möglich. Die Planrendite beträgt rund 5,2% p.a. nach Ablauf der Förderphase.

„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage an der „Baumstadt Floridsdorf“, einem richtungsweisenden Vorzeigeprojekt für geförderten Wohnbau in Wien. Mit dem bereits dritten Baumstadt-Bauherrenmodell ermöglichen wir Anleger:innen ein weiteres steueroptimiertes Investment mit langfristig stabilen Renditen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Steueroptimiert in geförderten Wohnbau investieren

Investor:innen profitieren über inflationsgesicherte Mieterträge von der hohen Nachfrage an leistbarem Wohnraum und zudem über das IFA Bauherrenmodell von öffentlichen Förderungen und attraktiven, steuerlichen Begünstigungen wie der verkürzten Abschreibungsmöglichkeit (1/15 AfA). Investiert wird langfristig in einen krisenresilienten Substanzwert, ideal für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und die private Altersvorsorge. Bestes Service ermöglicht das Rundum-Paket der IFA, es umfasst alle Meilensteine eines Immobilieninvestments von der Konzeption über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investorenbetreuung.

„Baumstadt Floridsdorf“ - Das ökologische Dorf in der Stadt

Bei der Baumstadt Floridsdorf wird in Wien 21 eine rund 150 Jahre alte Siedlung in ein „ökologisches Dorf in der Stadt“ mit rund 300 Wohnungen transformiert. Vorhandene Strukturen werden behutsam, unter Berücksichtigung des Bestands und mit Holzbauanteil, nachverdichtet. Der Baumbestand der Baumstadt Floridsdorf wird durch Neupflanzungen ergänzt, zudem sind Dachgärten, Gemeinschaftsräume mit Ausgang zum Grätzlpark sowie eine weitreichende Fassadenbegrünung mit bodengebundenen Rankhilfen geplant. Durch Nutzung von Wärmepumpen und Photovoltaik soll das Projekt zudem großteils energieautark sein. Das Projekt wird nach den Richtlinien der Klimaaktiv-Zertifizierung realisiert.

