  • 27.10.2025, 08:50:02
  • /
  • OTS0012

Regierung frustriert Leistungswillige weiter – Überstunden-‚Entlastung‘ ist in Wahrheit eine Kürzung.

Freiheitliche Wirtschaft: Wer mehr arbeitet, wird bestraft – Steuerersparnis bei Überstunden sinkt um fast 40 %!

Wien (OTS) - 

Was die Bundesregierung als ‚Steuererleichterung‘ verkauft, ist in Wirklichkeit ein Rückschritt für alle, die anpacken.

Die geplante Reduktion des Überstunden-Freibetrags trifft genau jene, die mit ihrer Leistung den Standort tragen – die arbeitende Mitte.

Derzeit (2024/2025) sind Zuschläge für bis zu 18 Überstunden im Monat bis zu einem Betrag von 200 Euro steuerfrei.

Ab 2026 will die Regierung diesen Freibetrag auf 120 Euro und maximal 10 Überstunden senken – das bedeutet rund 40 % weniger Entlastung für jene, die regelmäßig Mehrarbeit leisten.

Eine reale Beispielrechnung zeigt die Schieflage:

Ein Arbeitnehmer mit 2.000 Euro netto und 20 Überstunden pro Monat (mit 50 % Zuschlag) erhält für seine Mehrarbeit rund 600 Euro brutto.

Davon entfallen 200 Euro auf den Zuschlagsanteil – dieser ist aktuell voll steuerfrei und bringt rund 60 Euro Steuerersparnis.

Künftig wären nur noch 120 Euro steuerfrei, die Ersparnis sinkt auf 36 Euro.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler: „Die Regierung frustriert die Leistungswilligen weiter. Was als Entlastung verkauft wird, ist eine klare Verschlechterung.

Wer bereit ist, mehr zu arbeiten, wird bestraft statt belohnt. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die dieses Land am Laufen halten.“

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert echte Entlastung statt Rechentricks. Leistung muss sich wieder lohnen – auch Überstunden.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright