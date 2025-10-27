- 27.10.2025, 08:46:02
Einladung zum Pressegespräch: Sicherheitsoffensive der SVS
Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) startet eine umfassende Sicherheitsoffensive, um das Sicherheitsbewusstsein zu stärken, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen und damit Unfälle im Betrieb aktiv zu vermeiden.
Bei einem Pressegespräch werden das Programm vorgestellt, aktuelle Unfallstatistiken erläutert und bei einer Live-Demo Sicherheitsmaßnahmen von SVS-Sicherheitsberatern präsentiert.
Ihre Gesprächspartner:
Peter Lehner, Obmann SVS
Franz Waldenberger, Obmann-Stv. SVS, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ
Datum & Uhrzeit:
Montag, 3. November 2025
10.00 Uhr
Ort:
SVS – Sozialversicherung der Selbständigen
Landesstelle OÖ
Hanuschstraße 34
4020 Linz
Anmeldung:
Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: newsroom@svs.at
Rückfragen & Kontakt
Sozialversicherung der Selbständigen
SVS Newsroom
Telefon: 050 808 90394
E-Mail: newsroom@svs.at
Website: https://www.svs.at
