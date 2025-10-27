Einladung zum Pressegespräch: Sicherheitsoffensive der SVS

Linz (OTS) -

Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) startet eine umfassende Sicherheitsoffensive, um das Sicherheitsbewusstsein zu stärken, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen und damit Unfälle im Betrieb aktiv zu vermeiden.

Bei einem Pressegespräch werden das Programm vorgestellt, aktuelle Unfallstatistiken erläutert und bei einer Live-Demo Sicherheitsmaßnahmen von SVS-Sicherheitsberatern präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

Peter Lehner, Obmann SVS

Franz Waldenberger, Obmann-Stv. SVS, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ

Datum & Uhrzeit:

Montag, 3. November 2025

10.00 Uhr



Ort:

SVS – Sozialversicherung der Selbständigen

Landesstelle OÖ

Hanuschstraße 34

4020 Linz



Anmeldung:

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: newsroom@svs.at