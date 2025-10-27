  • 27.10.2025, 08:46:02
  • /
  • OTS0011

Einladung zum Pressegespräch: Sicherheitsoffensive der SVS

Linz (OTS) - 

Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) startet eine umfassende Sicherheitsoffensive, um das Sicherheitsbewusstsein zu stärken, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen und damit Unfälle im Betrieb aktiv zu vermeiden.

Bei einem Pressegespräch werden das Programm vorgestellt, aktuelle Unfallstatistiken erläutert und bei einer Live-Demo Sicherheitsmaßnahmen von SVS-Sicherheitsberatern präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

Peter Lehner, Obmann SVS

Franz Waldenberger, Obmann-Stv. SVS, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ

Datum & Uhrzeit:

Montag, 3. November 2025
10.00 Uhr


Ort:

SVS – Sozialversicherung der Selbständigen
Landesstelle OÖ
Hanuschstraße 34
4020 Linz


Anmeldung:

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: newsroom@svs.at

Rückfragen & Kontakt

Sozialversicherung der Selbständigen
SVS Newsroom
Telefon: 050 808 90394
E-Mail: newsroom@svs.at
Website: https://www.svs.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SVS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright