Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, ein Motorrad-Lenker, ein Fußgänger und ein Pkw-Mitfahrer bei vier Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 25. Oktober 2025, im Bezirk Leibnitz, Steiermark, bei dem zwei Pkw-Insassen getötet wurden. Gegen 1:40 Uhr war ein 38-jähriger Pkw-Lenker auf der A9 Pyhrn-Autobahn in Richtung Spielfeld unterwegs. Auf Höhe von Lebring kam es offenbar nach einem Überholmanöver auf der ersten Fahrspur zu einer Kollision mit einem ungarischen Pkw. Dabei dürften die beiden Fahrzeuge mit erheblichem Geschwindigkeitsunterschied aufeinandergeprallt sein. Infolge des Zusammenstoßes geriet das ungarische Fahrzeug in Vollbrand. Die 27- und 30-jährigen Insassen des Pkw kamen dabei ums Leben. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Personen feststellen. Der 38-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung des Lenkers. Am Wochenende verunglückten zwei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Autobahnen und je einer auf einer Landesstraße B und auf einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark und zwei in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine Missachtung von Ge-/Verboten und in je einem Fall Alkohol, Drogen oder Medikamente und eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 26. Oktober 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 338 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 302 und 2023 342.