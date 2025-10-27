Öffentlicher Produktrückruf (gesamter Warenbestand) BILLA BIO MUNGOBOHNENSPROSSEN 200G (von EVERGREEN AGRARPRODUKTE GMBH)

Wiener Neudorf (OTS) -

Der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes BILLA BIO MUNGOBOHNENSPROSSEN 200G mit MHD vor und bis inkl. 30.10.2025 zurück.

Bei einer Routineuntersuchung konnte eine mikrobiologische Kontamination im betroffenen Produkt mit VTEC/STEC nachgewiesen werden. Trotz Zubereitungshinweis am Rücketikett, wonach das Produkt vor dem Verzehr durcherhitzt werden muss, ist nicht gänzlich auszuschließen, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht – insbesondere bei einem Rohverzehr. Es wird daher vom Verzehr dieses Produkts abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Evergreen Agrarprodukte GmbH unter Tel.: 02252/ 85330 (Mo-Fr 09:00 – 16:00) oder per Mail unter service@evergreen-food.com

Der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.