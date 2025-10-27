  • 27.10.2025, 08:05:32
  • /
  • OTS0004

Öffentlicher Produktrückruf (gesamter Warenbestand) BILLA BIO MUNGOBOHNENSPROSSEN 200G (von EVERGREEN AGRARPRODUKTE GMBH)

Der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes das nachfolgende Prod0ukt zurück.

Wiener Neudorf (OTS) - 

Der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes BILLA BIO MUNGOBOHNENSPROSSEN 200G mit MHD vor und bis inkl. 30.10.2025 zurück.

Bei einer Routineuntersuchung konnte eine mikrobiologische Kontamination im betroffenen Produkt mit VTEC/STEC nachgewiesen werden. Trotz Zubereitungshinweis am Rücketikett, wonach das Produkt vor dem Verzehr durcherhitzt werden muss, ist nicht gänzlich auszuschließen, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht – insbesondere bei einem Rohverzehr. Es wird daher vom Verzehr dieses Produkts abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

  • Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden
  • Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Evergreen Agrarprodukte GmbH unter Tel.: 02252/ 85330 (Mo-Fr 09:00 – 16:00) oder per Mail unter service@evergreen-food.com

Der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Rückfragen & Kontakt

REWE International AG
Mag. Simone Hoepke
stv. Konzernpressesprecherin
+43 2236 600 5757
s.hoepke@rewe-group.at
https://rewe-group.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RWE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright