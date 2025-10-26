  • 26.10.2025, 16:44:02
BMF begrüßte 2000 Bürgerinnen und Bürger am Nationalfeiertag in Prinz Eugens Winterpalais

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten den Nationalfeiertag, um beim Tag der offenen Tür im Winterpalais des Prinzen Eugen einen Blick hinter die Kulissen des Finanzministeriums zu werfen. Mehr als 2000 Interessierte folgten der Einladung in die Himmelpfortgasse 8 und erkundeten die prachtvollen barocken Räumlichkeiten des ehemaligen Stadtpalais von Prinz Eugen.

Neben architektonischen und historischen Einblicken bot das Finanzministerium ein vielfältiges Programm wie Informationen zu FinanzOnline und Beratung zu Karrieremöglichkeiten in der Finanzverwaltung. Die Möglichkeit, vor Ort die ID Austria zu aktivieren, wurde von rund 200 Gästen in Anspruch genommen. Für musikalische Begleitung sorgte das Blechbläserquartett der Finanzmusik, das mit festlichen Klängen für eine besondere Atmosphäre sorgte.

Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl begrüßten die Besucherinnen und Besucher persönlich im Winterpalais und nahmen sich Zeit für Gespräche.

„Die diversen Einrichtungen der Finanzverwaltung arbeiten Tag für Tag zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr viele Menschen die Gelegenheit wahrgenommen haben, die Räumlichkeiten und die vielfältigen Serviceleistungen des Finanzministeriums kennenzulernen und auch mit mir ins Gespräch zu kommen“, so Finanzminister Markus Marterbauer.

„Der direkte Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern ist mir ein großes Anliegen. Ich freue mich daher sehr, dass so viele die Chance genutzt haben, beim Tag der offenen Tür dabei zu sein und auch Angebote wie die Aktivierung der ID Austria in Anspruch zu nehmen“, betont Finanzstaatssekretärin ​Barbara Eibinger-Miedl.

Fotos: https://flic.kr/s/aHBqjCyCvE

