Nationalfeiertag: Video2-Down-Cut zum Festakt und Großangelobung des Österreichischen Bundesheeres

Zum Nationalfeiertag am 26. Oktober 2025 stellt das Österreichische Bundesheer einen Videoanhang mit den besten Momenten des feierlichen Festakts von heute, 11:30 Uhr am Heldenplatz zur Verfügung. Der „Down-Cut“ umfasst die Highlights der Reden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Bundeskanzler Christian Stocker, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bürgermeister Michael Ludwig anlässlich der feierlichen Großangelobung von über 1.000 Rekrutinnen und Rekruten sowie die besten Szenen des Festaktes. Die Aufnahmen fangen auch den feierlichen Moment der Angelobung ein, in dem die neuen Soldatinnen und Soldaten ihren feierlichen Eid auf die Republik Österreich leisten.

Dieses Material steht Medienvertretern und Interessierten zur freien Verwendung zur Verfügung.

