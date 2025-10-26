ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“: Bronze für Vorarlberg

Wien (OTS) -

Österreich hat gewählt – und die Scheidseen in Gaschurn am 25. Oktober 2025 in der ORF-Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“ unter die schönsten Plätze Österreichs gereiht. Die hochalpinen Scheidseen, die malerisch mitten im Europaschutzgebiet Verwall liegen, wurden von einer Jury und dem TV-Publikum per Telefon-Voting mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Auf Platz eins landete die Mariazellerbahn in Niederösterreich, auf Platz zwei die Kellerjochkapelle in Tirol.

Sechs Top-drei-Platzierungen in zwölf Jahren

Seit 2014 sorgt die Erfolgsshow „9 Plätze – 9 Schätze“ jeweils am Nationalfeiertag für Ausnahme-Quoten, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios sowie zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs schönsten verborgenen Platz suchen. In der zwölfjährigen Geschichte der Erfolgsshow ging Vorarlberg bereits viermal als Gesamtsieger hervor – mit dem Formarinsee und der Roten Wand 2015, dem Körbersee 2017, dem Lünersee 2019 und dem Wiegensee 2021. 2022 und 2025 hielten Bronze für Vorarlberg bereit.

Naturjuwele und Wohlfühlorte

„Vorarlberg heute“-Moderatorin Christiane Schwald-Pösel und der fünffache Gesamtweltcup-Sieger im alpinen Skirennsport Marc Girardelli waren heuer die prominenten Gesichter Vorarlbergs in der Show. ORF-Landesdirektor Markus Klement, der die Live-Show gemeinsam mit einer Delegation aus Gaschurn direkt am Wiener ORF-Mediencampus mitverfolgte, gratuliert allen Beteiligten herzlich und betont: „Wir sind sehr stolz, dass Vorarlberg heuer im Rennen um den ‚schönsten Platz Österreichs‘ von Jury und Publikum auf den sagenhaften dritten Platz gevotet wurde. Sechs Stockerlplätze in zwölf Jahren zeigen eindrücklich, welch ausgezeichnete Naturjuwele und Wohlfühlorte Vorarlberg zu bieten hat.“

Naturjuwel Scheidseen im Schutzgebiet Verwall

Hochalpin und wildromantisch präsentiert sich das Gebiet rund um die Scheidseen. Der Platz ist abgeschieden, die Seen liegen ruhig inmitten des Natura-2000-Gebiets Verwall. Mit 120 Quadratkilometern ist es das größte Schutzgebiet Vorarlbergs und bedeutender Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Gebirgsvogelarten und andere heimische Wildtiere. Die Scheidseen befinden sich direkt an der Landesgrenze von Vorarlberg und Tirol sowie an der europäischen Wasserscheide. Die Vielfalt an Lebensräumen, die Abgeschiedenheit und Weitläufigkeit des Europaschutzgebiets Verwall helfen vielen Wildtieren und vor allem bedrohten Gebirgsvogelarten den für sie so wichtigen Rückzugsraum zu sichern. Schnee-, Birk- und Auerhühner sind hier ebenso zu Hause wie Wanderfalken und Steinadler. Über den Scheidseen thront auf 2.320 Metern die Neue Heilbronner Hütte, eine der höchstgelegenen Hütten im Verwall, ein beliebtes Einkehrziel seit der Errichtung 1926.

Insgesamt 27 österreichische Schätze

Ein weiterer Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow steht am Montag, dem 17. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm, wenn in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vorgestellt werden.

Schönste Plätze Österreichs als Buch

Im Kral-Verlag ist kürzlich das Buch „9 Plätze – 9 Schätze: Tief verbunden mit Österreich“ erschienen, das die Schatzsuche 2025 (und die neun Landessieger des Vorjahres) mit informativen Texten und vor allem eindrucksvollen Bildern begleitet.