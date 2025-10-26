  • 26.10.2025, 14:20:02
  • /
  • OTS0025

Nationalfeiertag: Video1-Down-Cut zur Defilierung des Österreichischen Bundesheeres

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober 2025 stellt das Österreichische Bundesheer einen Videoanhang mit den besten Szenen des Überfluges einer Formation von Luftfahrzeugen des Österreichischen Bundesheeres, eines Vorbeimarsches von Soldatinnen und Soldaten sowie von Spezialfahrzeugen und mechanisierten Fahrzeugen zur Verfügung. Die Aufnahmen zeigen die beeindruckendsten Momente des Vorbeiflugs und Vorbeimarsches von Kräften des Österreichischen Bundesheeres, die heute um 11:00 Uhr stattfanden.

Dieses Video-Material steht Medienvertretern und Interessierten zur freien Verwendung zur Verfügung.

Download und Einbindungsdetails

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
