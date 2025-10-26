- 26.10.2025, 14:20:02
Nationalfeiertag: Video1-Down-Cut zur Defilierung des Österreichischen Bundesheeres
Anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober 2025 stellt das Österreichische Bundesheer einen Videoanhang mit den besten Szenen des Überfluges einer Formation von Luftfahrzeugen des Österreichischen Bundesheeres, eines Vorbeimarsches von Soldatinnen und Soldaten sowie von Spezialfahrzeugen und mechanisierten Fahrzeugen zur Verfügung. Die Aufnahmen zeigen die beeindruckendsten Momente des Vorbeiflugs und Vorbeimarsches von Kräften des Österreichischen Bundesheeres, die heute um 11:00 Uhr stattfanden.
Dieses Video-Material steht Medienvertretern und Interessierten zur freien Verwendung zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
