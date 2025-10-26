Wunden Heilen - Wissen, Praxis und Austausch

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, findet im Europahaus Wien die „Pump it up Wien 2025“ statt – eine ganztägige Veranstaltung rund um moderne Wundversorgung.

Der Eintritt ist kostenlos, Anmeldung unter infotagwundmanagement@gmail.com.

Fachkräfte, Patienten und Angehörige erhalten praxisnahe Informationen zu Wundheilung, Ernährung, Gefäßgesundheit und Pflege.

Begleitet wird das Programm von einer großen Industrieausstellung, bei der führende Hersteller ihre neuesten Produkte und Lösungen vorstellen.

Zu Beginn wird die neue Wissensplattform wunden-heilen.at präsentiert – das künftige digitale Kompetenzzentrum für moderne Wundheilung in Österreich.

Programm: Von Ernährung über Gefäßgesundheit bis hin zur praktischen Anleitung im Alltag:

