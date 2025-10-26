Nationalfeiertag 2025 – Babler: „Durch sozialen Ausgleich schützen wir die Republik, die wir heute feiern!“

Wien (OTS) -

Zum heutigen Nationalfeiertag, an dem wir den 70. Jahrestag des Beschlusses des Neutralitätsgesetzes in Österreich feiern, betont SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler, dass unsere Demokratie und unser Zusammenhalt die Republik Österreich stark und erfolgreich machen. „Interessenausgleich und Solidarität haben unsere Gesellschaft stark und unsere Demokratie wehrhaft gegen autoritäre und antidemokratische Tendenzen gemacht. Durch sozialen Ausgleich schützen wir die Republik, die wir heute feiern“, so Babler, der unterstreicht, dass sich Österreich als souveräner und neutraler Staat aktiv in die internationale Gemeinschaft einbringt: „Wir haben unsere Neutralität nie als Gleichgültigkeit gelebt, sondern immer als Auftrag, Partei für den Frieden zu ergreifen. Darum setzen wir unsere Neutralität aktiv ein: Sie ist ein wichtiges Zukunftsinstrument für eine europäische Sicherheitsstruktur – aktive Neutralitätspolitik ist engagierte Friedenspolitik“, so Babler am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Eine aktive Neutralitätspolitik, ein starker Rechtsstaat, eine gut ausgestattete Polizei und unser Bundesheer schützen unsere Demokratie und machen sie widerstandsfähig“, so Babler, der betont, dass sich die Bundesregierung zu einer wehrhaften Republik mit einem starken Bundesheer bekennt. „Mit der Verschärfung des Waffenrechts stärken wir die Sicherheit und mit der unabhängigen Bundestaatsanwaltschaft setzen wir einen Meilenstein für einen starken Rechtsstaat“, so Babler.

„Eine Demokratie ist aber erst dann wirklich wehrhaft, wenn ihre Bürger*innen sie gemeinsam tragen – eine wehrhafte Demokratie ist eine Frage der sozialen Sicherheit“, hält Babler fest. „Wir bekämpfen die Teuerung, Kinderarmut und Ausgrenzung. Unser gemeinsamer Einsatz für einen starken Sozialstaat, die beste Bildung, wirtschaftlichen Aufschwung, gute Arbeitsplätze und ein gutes Gesundheitssystem ist die Voraussetzung für ein soziales, gerechtes und sicheres Österreich und ein gutes Leben für alle“, so SPÖ-Chef Babler, der allen Menschen in Österreich einen schönen Nationalfeiertag wünscht.

SERVICE: Eine Videobotschaft von SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler zum Nationalfeiertag finden Sie unter: https://tinyurl.com/5jc8e8us

