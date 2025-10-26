Marchetti zum Nationalfeiertag: „Unsere hundertprozentige Dankbarkeit gilt all jenen, die unser Land aufgebaut haben“

Wien (OTS) -

„Unsere hundertprozentige Dankbarkeit gilt all jenen, die unser Land aufgebaut haben. Am Nationalfeiertag wollen wir als Volkspartei die Chance ergreifen, die fleißigen Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen, die vor 70 Jahren, nur 10 Jahre nach der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus, die Souveränität Österreichs durch die immerwährende Neutralität unseres Landes abgesichert haben. Dass Österreich im Kalten Krieg frei und ungeteilt geblieben ist, haben wir ihnen zu verdanken. Dafür gebührt ihnen unser Respekt und unsere Dankbarkeit“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Julius Raab als Bundeskanzler und Leopold Figl als Außenminister haben Österreich in der politisch hochvolatilen Nachkriegszeit mit sicherer Hand in die Unabhängigkeit geführt. Ohne unsere Neutralität wäre diese politische Großleistung nur schwer vorstellbar gewesen. Am heutigen Nationalfeiertag wollen wir all jenen danken, die federführend am Neutralitätsbeschluss beteiligt waren, und jeder Bürgerin und jedem Bürger, die Tag für Tag einen Beitrag dazu leisten, unsere immerwährende Neutralität zu schützen“, so Marchetti weiter, der abschließend betont: „Als Volkspartei werden wir unsere Neutralität immer auch gegen all jene verteidigen, die sie für parteipolitische Zwecke missbrauchen wollen. Neutral zu sein, bedeutet auch, auf der Seite des internationalen Rechts zu stehen. Wer das nicht begreift, hat weder den Geist der österreichischen Neutralität noch die Lehren aus unserer Geschichte verstanden.“