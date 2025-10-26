Chanukka-Gala: Song Contest Star Yuval Raphael live in Wien

Wien (OTS) -

Nach der Premiere im Jahr 2023 veranstaltet die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) am 18. Dezember 2025 erneut eine Chanukka-Gala. Als Stargast des Abends wird Israels Song Contest-Star Yuval Raphael auftreten. Die Zweitplatzierte des jüngsten Eurovision Song Contest hat das Massaker vom 7. Oktober nur überlebt, weil sie sich acht Stunden lang tot stellte.

Die junge Israelin trägt nun die Hoffnung des Friedens auf die großen Bühnen der Welt. Auf ihren Auftritt in Österreich freut sie sich besonders: „Ich kann es kaum erwarten, zur großen Chanukka-Gala nach Wien zu kommen, um in diesen schwierigen Zeiten Licht und Freude zu bereiten“, so Yuval Raphael.

Chanukka ist das jüdische Lichterfest, bei dem acht Tage lang täglich eine Kerze mehr auf der Chanukkia, einem speziellen Leuchter, angezündet wird. Es erinnert an die Befreiung und Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem und das Ölwunder vor mehr als 2.000 Jahren. „Bei der diesjährigen Benefiz-Gala wollen wir so viel Licht und Freude wie möglich verbreiten. Mit Yuval Raphael kommt eine großartige Sängerin und der Publikumsliebling des Eurovision Song Contest nach Wien und wir freuen uns darauf, diesen wunderbaren Abend zugunsten des Stadttempels gemeinsam mit vielen Freunden der jüdischen Gemeinde zu verbringen“, so IKG-Präsident Oskar Deutsch.



Weitere Acts bei der Chanukka-Gala:

Opernschule der Wiener Staatsoper

Live-Auktion mit Rafael Schwarz (Dorotheum)

Kerzenzünden mit Oberkantor Shmuel Barzilai

„The Millionaire Showband“ aus Großbritannien

Durch den Abend führt Nadja Bernhard

Sämtliche Einnahmen des Abends, der unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen steht, fließen in die Restaurierung und Sanierung des Wiener Stadttempels. Die Gesamtkosten für die Restaurierung belaufen sich auf 10,5 Millionen Euro.



Tickets für den Galaabend sind unter www.chanukka-gala.at erhältlich.

Informationen zur Restaurierung und Sanierung des Stadttempels finden Sie auf www.stadttempel.at