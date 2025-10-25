  • 25.10.2025, 12:13:32
In Sölden präsentiert, in Gurgl geht’s los: Marlies Raich verstärkt ORF-Expertinnen-Team

Nächste prominente Verstärkung für das ORF-Expertinnen-Team: Nach dem Abgang von Alexandra Meissnitzer zur FIS wird heute, am 25. Oktober 2025, im Rahmen der TV-Übertragung zum Weltcup-Auftakt in Sölden Marlies Raich als Co-Kommentatorin und Analytikerin bei den technischen Ski-alpin-Bewerben vorgestellt. Ihr Debüt hinter dem Mikrofon feiert die 37-fache Einzel-Weltcupsiegerin, Gewinnerin zweier Disziplinen-Weltcups (Slaloms und Kombination), zweifache Weltmeisterin und Gewinnerin von insgesamt vier Olympia-Medaillen beim Slalom in Gurgl am 23. November.

Marlies Raich über ihre neue Rolle: „Ich freue mich, wieder mehr und vor allem näher beim Skiweltcup dabei zu sein. Ich bin gespannt, ob und wie ich es schaffe, dem TV-Publikum meine Sicht auf den Skiweltcup und die Leistungen der Athletinnen näherzubringen. Meine neue Aufgabe ist mit ein Grund, weshalb ich es kaum erwarten kann, dass der Winter endlich losgeht!“

Für Raich ist es zwar das Debüt als Co-Kommentatorin im ORF-Sport, allerdings ist sie schon seit 2019 für ORF III als Host von „Land der Berge“ vor der Kamera unterwegs.

