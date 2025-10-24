Junge Volkspartei: Toni Grünsteidl zum Generalsekretär bestellt

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Bundeskonferenz der Jungen Volkspartei wurde Toni Grünsteidl zum Generalsekretär der größten politischen Jugendorganisation Österreichs bestellt. Er folgt damit Dominik Berger nach, der nach knapp drei Jahren die Geschäfte übergibt.

„Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit Toni Grünsteidl, der bereits jetzt mit der Mission100, dem größten Mitmachprojekt der JVP-Geschichte, wichtige Arbeit für die Zukunft der JVP geleistet hat. Als Partei müssen wir moderner werden, Toni ist dafür genau der Richtige. Ebenso danke ich Dominik Berger für seine Arbeit, die die Durchsetzungskraft der JVP maßgeblich gestärkt hat“, so JVP-Bundesobfrau und Bundesministerin Claudia Plakolm.

„Unser Auftrag ist es, Zukunft zu gestalten. Mit unserer Mission100 wollen wir 100 Meilensteine definieren, die die JVP in den nächsten 20 Jahren erreichen soll. In den vergangenen Wochen konnten wir 1.821 Supportern aus ganz Österreich motivieren, die diesen Weg mit uns gehen. Ich danke Claudia Plakolm für ihr Vertrauen und freue mich auf die Arbeit für junge Anliegen“, so der neu bestellte Generalsekretär Grünsteidl.

Grünsteidl war vor seiner Tätigkeit im JVP-Bundesbüro Landesgeschäftsführer der JVP Niederösterreich und ist als Jung-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Gablitz (Bezirk St. Pölten Land) tätig.