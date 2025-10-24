Philipp Hochmair und Michael Patrick Kelly zu Gast bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Zwei echte „Bühnenberserker“ stürmen den Marx Palast, wenn Schauspieler Philipp Hochmair sowie Sänger und Songwriter Michael Patrick Kelly in der aktuellen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON zu Gast sind. Wo Dave den Nationalfeiertag verbracht hat, zeigt seine neue „WÖ“-Reportage, und die Kollegen von Maschek halten wie gewohnt die Stellung. Um 22.55 Uhr denken „Der Professor und der Wolf“ über „Die neue Weltordnung“ nach, bevor Peter Klien im Dacapo von „Gute Nacht Österreich“ (23.45 Uhr) an die großen Zeiten Österreichs erinnert und damit „DIE.NACHT“ beschließt.



„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (22.00 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON)



Am Dienstag kann man die Frage „Hochmair, wo bist du?“ zweifelsfrei beantworten: im Marx Palast! Dass dieser Satz auch das Cover der Biografie des exzentrischen Schauspielers ziert, liegt daran, dass sich Autorin Katharina von der Leyen an seine Fersen geheftet und ihn in allen Facetten beobachtet und beschrieben hat – immer auf der Suche nach dem echten Hochmair abseits seiner legendären Interpretationen von „Jedermann“ und „Mephisto“. Ob sie ihn tatsächlich gefunden und literarisch porträtiert hat und was der Rausch des exzessiven Schauspiels für ihn bedeutet, verrät Philipp Hochmair – der im ORF-1-Weihnachtsprogramm in „Mozart/Mozart“ als Kaiser Joseph II. zu sehen sein wird – im Talk mit Stermann und Grissemann.



Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist Michael Patrick Kelly blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück: Nach Welterfolgen mit der bekanntesten Familienband der Neunziger, der Kelly Family, zog er sich mit 27 Jahren ins Kloster zurück, um 2003 mit seinem Solodebüt „In Exile“ wieder auf die Bühne zurückzukehren. Nach zahlreichen Chart-Erfolgen und TV-Auftritten in „The Voice of Germany“ und „Sing meinen Song“ veröffentlicht Kelly am 31. Oktober sein neues Album „TRACES“. Welche Spuren er hinterlässt und um welche Facetten der Liebe es in der ersten Single „The One“ geht, verrät er bei seinem zweiten Besuch im Marx Palast. Die musikalische Kostprobe folgt live mit einer legendären Schlussnummer.



„Der Professor und der Wolf: Die neue Weltordnung“ (22.55 Uhr)



Am 26. Oktober feiert Österreich zum 70. Mal das Neutralitätsgesetz von 1955. Aber was bedeutet „Neutralität“ heute – in einer Welt, die nicht mehr zwischen Ost und West geteilt ist, sondern in der neue Machtzentren entstehen und alte Bündnisse unter Druck geraten? Armin Wolf und Peter Filzmaier sprechen über die Entstehung der österreichischen Neutralität im Kalten Krieg, die Rolle der NATO, den Wandel seit dem Ende der Blockkonfrontation und die Herausforderungen durch aktuelle Konflikte: Ukraine, Nahost und das neue geopolitische Kräftespiel zwischen USA, Russland, China und dem globalen Süden.