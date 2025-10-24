Bürgermeister Ludwig überreichte Goldenes Ehrenzeichen an Vera Hofbauer-Russwurm

Wien (OTS) -

Heute, Freitag, hat Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig im Rathaus die Moderatorin Vera Hofbauer-Russwurm mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Hofbauer-Russwurm ist eine der prägendsten Persönlichkeiten des österreichischen Fernsehens und war über drei Jahrzehnte Gastgeberin von Talkshows im ORF.

Ludwig würdigte die Geehrte als „Pionierin“, die Ende der 1970er Jahre mit einem unvergleichlichen Erneuerungsschub das österreichische Unterhaltungsfernsehen „jünger, internationaler, zugleich aber auch wienerischer – und vor allem weiblicher“ gemacht habe. „In die damals reine Männerdomäne der Hauptabendunterhaltung – geprägt von Titanen wie Hans-Joachim Kulenkampff, Dietmar Schönherr oder Thomas Gottschalk – brachen Sie als ‚Talk-Queen‘, wie die Medien Sie bald nannten, mit Ihrer Show ‚Vera‘ ein“, sagte der Bürgermeister. Für ihre verschiedenen Sendungen holte Hofbauer-Russwurm Superstars wie Tina Turner, Robbie Williams, Tom Jones, Elton John oder Cher nach Wien. In dem Zusammenhang hob Ludwig auch den Wien-Bezug der Geehrten hervor: „Auch in Hinblick auf Wien erinnere ich mich an wahre Pionierleistungen“, so der Bürgermeister und verwies auf das Jahr 1989, als Vera Hofbauer-Russwurm durch die Erstauflage des legendären Donauinselfests führte. Außerdem habe sie „viele Angebote aus dem Ausland, vor allem von deutschen Privatsendern abgelehnt und dem ORF – und ihrer Heimatstadt Wien – den Vorzug gegeben“, so Bürgermeister Ludwig abschließend.

Die Laudatio auf Vera Hofbauer-Russwurm hielt die Journalistin und Medienmacherin Ursula Pöttler-Fellner. Musikalisch begleitet wurde die Ehrung vom Strauss-Quartett. Unter den zahlreichen Gästen der Feier fanden sich neben der Familie der Geehrten Landtagsabgeordnete Maria In der Maur-Koenne, Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat, Landtagspräsident a.D. Ernst Woller, Autor und Moderator Thomas Brezina und ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Zur Person

Vera Hofbauer-Russwurm wurde am 7. November 1959 in Wien geboren. Nach der Matura am Döblinger Billroth-Gymnasium absolvierte sie ein Jahr an der Memorial High School in Texas. 1978 wurde sie als „Tritsch-Tratsch-Girl“ bekannt, moderierte ab 1979 die TV-Jugendsendung „Okay“ und arbeitete für Ö3. In den folgenden Jahren moderierte sie große Hauptabendshows in Zusammenarbeit mit deutschen Fernsehanstalten, dabei arbeitete sie mit Kollegen wie Joachim Fuchsberger, Hans Jürgen Bäumler und Günther Jauch zusammen. 1990, 1991 und 1992 erhielt sie den Kurier-Publikumsfernsehpreis Romy als beliebteste Showmasterin. 1984 heiratete sie ihren Kollegen Peter Hofbauer, der heute das „Metropol“ in Hernals leitet. Das Paar hat drei Töchter. Von 1994 bis 2023 war sie Gastgeberin von Talkshows im ORF. Als Autorin veröffentlichte sie 1989 den Ratgeber „Du schaffst es“ und 2016 den Roman „Der Ameisenhaufen“. (Schluss) red