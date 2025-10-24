- 24.10.2025, 15:35:32
GRÜNE — TERMINE
Von 27. Oktober bis 02. November 2025
Montag, 27.10.25
18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Podiumsdiskussion „Kunst und Protest“ teil
Ort: Dschungel Wien, Bühne 2, Museumsplatz 1, 1070 Wien
Dienstag, 28.10.25
13:30 Uhr: PK Studienvorstellung „Was kostet uns die Klimakrise?” mit Klubobfrau Leonore Gewessler, Lena Schilling, Abgeordnete zum Europaparlament und Univ.Prof. Dr.in Sigrid Stagl, Ökonomin am Department für Sozioökonomie der WU Wien
Ort: Pressekonferenzraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Diskussion Klimafreundliche Transformationspfade Präsentation Zweiter Österreichischer Sachstandbericht zum Klimawandel – Kapitel 8 „Transformationspfade“ teil
Ort: Festsaal 1, LC, Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
