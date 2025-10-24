Fahrbahnsanierungen in Groß-Enzersdorf abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Im Gemeindegebiet von Groß-Enzersdorf hatten aufgrund aufgetretener Schäden wie Spurrinnen sowie Netzrisse und Unebenheiten einige Abschnitte an der Landesstraße B 3 sowie an den Landesstraßen L 3008 und L 3010 nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprochen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und einen entsprechenden Fahrkomfort zu gewährleisten, entschloss sich der NÖ Straßendienst in Folge dazu, die Fahrbahnen an den besagten Landesstraßen auf einer Gesamtlänge von rund 5 Kilometern zu erneuern; diese Arbeiten sind nunmehr abgeschlossen.

An der Landestraße B 3 wurde dabei auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern zwischen der Kreuzung B 3 / L 3013 (Oberhausen) und der Kreuzung B 3 / Lobfeldweg (Wittau) eine Sanierung vorgenommen. Weiters wurde am westlichen Ortsende von Groß-Enzersdorf eine rund 0,2 Kilometer lange Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße B 3 zwischen dem Kreisverkehr B 3 / L 11 bis zur Stadtgrenze Wien durchgeführt. Im Bereich der Kreuzung B 3 / Hand-Kudlich-Ring / Schießstatt-Ring bis kurz vor dem Donau-Oder-Kanal wurden im Zuge der rund 0,7 Kilometer langen Fahrbahnerneuerung auch Nebenanlagen wie Parkflächen und Hochbordsteine saniert sowie die Entwässerungseinrichtungen den neuen Gegebenheiten angepasst.

Eine 1,5 Kilometer lange Sanierung der Landesstraße L 3008 von der Kreuzung B 3 / L 3008 (Wittau) in Richtung Franzensdorf sowie eine 1,3 Kilometer lange Erneuerung an der Landesstraße L 3010 zwischen dem nördlichen Ortsende von Franzensdorf und dem südlichen Ortsbeginn von Rutzendorf bildeten den Abschluss der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, bei denen entsprechend der aufgetretenen Fahrbahnschäden die Trag- und Deckschichten erneuert und abschließend, wo erforderlich, die Bankette den neuen Gegebenheiten angepasst und die entsprechenden Bodenmarkierungen aufgebracht wurden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, wobei rund 1,4 Millionen Euro auf das Land Niederösterreich und rund 0,1 Millionen Euro auf die Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf entfallen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Gerhard Fichtinger, und e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.