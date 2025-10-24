Revisionsverband zur Causa „Neue Eisenstädter“

Wien (OTS) -

Der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Causa Neue Eisenstädter Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft GmbH. Er weist darauf hin, dass die in der jüngsten Sonderprüfung berichteten Mängel in den regelmäßig durchgeführten gesetzlichen Prüfungen des Revisionsverbandes nicht festgestellt werden konnten.



Sämtliche Prüfberichte des Verbandes wurden gemäß den gesetzlichen Vorgaben vollständig und fristgerecht an die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt.

Der Verband erklärt ausdrücklich seine Bereitschaft, an der vollständigen Aufklärung aller Sachverhalte aktiv mitzuwirken. Der Verband steht mit dem Land Burgenland in Kontakt, um im gemeinsamen Interesse die Prinzipien der Gemeinnützigkeit, der Leistbarkeit und des Vertrauens in den gemeinnützigen Wohnbau zu sichern. Die vom Land Burgenland unter Außerachtlassung der Parteistellung des Verbandes vorgenommene Einsetzung eines Regierungskommissärs bei der Neuen Eisenstädter wird kritisch gesehen.



Die in diversen Aussendungen und Resolutionen erhobenen Forderungen und pauschalen Kritikpunkte nimmt der Verband mit Verwunderung zur Kenntnis.



Gemeinnützige Bauvereinigungen erfüllen eine zentrale wohnungspolitische Aufgabe in Österreich:

Sie bieten unbefristete, kostendeckende Mietverhältnisse in allen Bundesländern.

Sie stellen die günstigsten Wohnungen am Markt zur Verfügung.

Sie sind verlässliche Partner für über 2,5 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner und sichern langfristig Wohnstabilität und soziale Durchmischung.

Pauschale Unterstellungen gegenüber gemeinnützigen Wohnbauträgern sind in der derzeit schwierigen Situation am Wohnungsmarkt und wirtschaftlicher Unsicherheit weder sachlich gerechtfertigt noch hilfreich.



Der Verband appelliert daher an alle Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, die öffentliche Diskussion auf Basis von Fakten und Rechtsgrundlagen zu führen und kein weiteres Porzellan zu zerschlagen.