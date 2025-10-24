  • 24.10.2025, 12:52:02
NEOS: Österreich würde von Mercosur enorm profitieren

Hofer: „Offene Märkte statt geschlossener Horizonte – das Mercosur-Abkommen sichert Arbeitsplätze, Betriebe und unsere Wettbewerbsfähigkeit.“

Wien (OTS) - 

NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer sieht in den jüngsten Gesprächen zum Mercosur-Abkommen ein „überfälliges Signal der Bewegung“, warnt aber zugleich vor neuerlicher Verzögerung. „Nach Jahrzehnten des Stillstands und der Verschleppung braucht es jetzt Entschlossenheit – für Arbeitsplätze, für Unternehmen und für Wettbewerbsfähigkeit am globalen Markt. Die mögliche Freihandelszone von mehr als 715 Millionen Menschen darf nicht länger aufgrund geschlossener Horizonte verhindert werden. Europa und Österreich dürfen diese Chance auf mehr wirtschaftliche Offenheit nicht wieder verstreichen lassen“, fordert Hofer und appelliert, langjährige Blockaden zu lösen.

Das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten sei „ein Hebel für Wachstum, Investitionen und sichere Arbeitsplätze in Europa“. Besonders für Österreich als Exportland gehe es um viel, bekräftigt Hofer: „Unsere Unternehmen könnten von niedrigeren Zöllen, klareren Regeln und planbarerem Marktzugang profitieren – gerade in Bereichen wie Maschinenbau, Umwelttechnik und hochwertigen Konsumgütern. Bereits jetzt sichert der Handel mit den südamerikanischen Staaten tausende Arbeitsplätze; ein erfolgreicher Abschluss des Abkommens wäre ein Booster für Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt und neue Chancen auf beiden Kontinenten.“

Hofer fordert, den eingeschlagenen Weg jetzt rasch zu Ende zu gehen: „In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit müssen wir mutig neue Märkte öffnen, statt uns selbst mit Blockaden zu schwächen. Österreich würde zu den Gewinnern eines starken Mercosur-Abkommens gehören.“

