Ehemalige Vorsitzende der „Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft“ Waltraud Klasnic im Ö1-„Journal zu Gast“ am 25.10.
Wien (OTS)
Waltraud Klasnic, frühere Landeshauptfrau der Steiermark und ehemalige Vorsitzende der „Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft“, ist am Samstag, den 25. Oktober bei Martin Gross „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
