Weltdiabetestag 2025: Volle Integration von Menschen mit Diabetes
Hybrides Pressegespräch: Live vor Ort und Online
der Weltdiabetestag macht jedes Jahr im November auf die Volkskrankheit Diabetes aufmerksam. Das diesjährige Motto der International Diabetes Federation lautet: „Diabetes and Well-being: Diabetes and the Workplace – Know more, do more for diabetes at work“. Darum wird auch die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) den Fokus des Pressegesprächs auf Diabetes am Arbeitsplatz und das Leben mit Diabetes legen.
Moderne Medikamente und neue technische Hilfsmittel ermöglichen Menschen mit Diabetes ein gutes und langes Leben, das sich kaum von dem Leben anderer Menschen unterscheidet. Jedoch gibt es gesellschaftliche und wirtschaftliche Hürden – im Beruf genauso wie in Kindergarten und Schule. Gerade Kinder mit Diabetes sind auf professionelle Unterstützung angewiesen, um eine volle Integration zu ermöglichen. Darum macht die ÖDG in diesem Pressegespräch auch auf aktuelle Probleme in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes aufmerksam.
Wir laden Sie im Namen der Österreichischen Diabetes Gesellschaft herzlich ein zu unserem hybriden Pressegespräch anlässlich des Weltdiabetestages:
am Dienstag, den 4. November 2025, um 9:00 Uhr
im Presseclub Concordia – Bankgasse 8, 1010 Wien
Das Pressegespräch ist zur selben Zeit als Livestream online verfügbar, auch im Livestream besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen.
Wir bitten um Ihre Anmeldung und Bekanntgabe der Art Ihrer Teilnahme – vor Ort oder per Livestream. Für den Livestream erhalten Sie bei Anmeldung die Login-Details zur Online-Teilnahme.
Die Themen:
Aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu Diabetes in Österreich und weltweit
Moderne Medikamente und neue Technologien für Menschen mit Diabetes
Fokus auf Diabetes in der Arbeitswelt: Was fehlt zur vollen Integration
Welche Versorgungsstrukturen unterstützen Kinder mit Diabetes und deren soziales Umfeld
Ihre Gesprächspartner:innen (in alphabetischer Reihenfolge):
Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Fasching, MBA, Präsident der ÖDG, Wien
Priv.-Doz. Dr. Maria Fritsch, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, Graz
Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Julia Mader, ÖDG Vorstand, First Secretary elect, Graz
Priv.-Doz. Dr. Gersina Rega-Kaun, Erste Sekretärin der ÖDG, Wien
